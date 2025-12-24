Falsa alarma
Los "paquetes bomba" que obligaron a desalojar la Diputación de Badajoz eran un regalo navideño de la ONCE
Los dos envíos, uno de los cuales iba a nombre de Miguel Ángel Gallardo, se remitían desde el País Vasco porque ahí se encuentra el stock de material
Irene Rangel
Un regalo de la ONCE. Eso han resultado ser los "paquetes sospechosos" que llegaron este martes a la Diputación de Badajoz. Lo que durante unas horas generó alarma en la sede de la Diputación Provincial de Badajoz ha resultado ser un malentendido de carácter festivo. Dos paquetes que inicialmente fueron considerados “sospechosos” y que motivaron la activación de protocolos de seguridad y el desalojo parcial del edificio no contenían ningún peligro. Según fuentes de la ONCE, se trataba de regalos navideños enviados como parte de una campaña solidaria.
El envío, remitido desde el País Vasco —donde se encontraba el stock del material— consistía en timbrados y obsequios simbólicos que buscaban transmitir un mensaje de cooperación y solidaridad vecinal, recordando la importancia de ayudarse entre los miembros de una misma comunidad, escalera o barrio. Según explicaron desde la organización, no tenía ninguna intención de alarma ni riesgo alguno. Se trataba de una caja de cartón que, al abrirla, ponía en marcha un dispositivo electrónico con un mensaje institucional que recordaba la importancia de la cooperación y la solidaridad. Es por eso que se podían entrever cables en el paquete.
Pasará a la historia como una anécdota navideña
A la sede llegaron dos paquetes, uno a nombre de Miguel Ángel Gallardo, antiguo presidente de la institución, y otro para Raquel del Puerto, quien ostenta el cargo a día de hoy.
El incidente recordó a los trabajadores y al público en general la necesidad de extremar precauciones ante cualquier envío sospechoso, especialmente en edificios institucionales, pero terminó como una anécdota navideña sin consecuencias que toda la ciudad recordará. La rápida actuación de los protocolos de seguridad permitió que la situación se resolviera de manera ordenada y segura.
- El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
- Dos heridos, uno de ellos grave, al chocar un turismo y una furgoneta de mantenimiento cerca de Oviedo: la autopista estuvo cortada más de dos horas
- Simulaba vivir en Madrid para pagar menos impuestos que en Gijón (y ahora le multan con 350.000 euros)
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Navidad helada en Asturias: la Aemet alerta de la entrada de masas de aire 'más frías de lo normal', con temperaturas bajo cero en gran parte de la región
- Vox denuncia que el Ayuntamiento de Oviedo devuelve más de 11.000 euros de una subvención de Servicios Sociales sin ejecutar
- El Pueblo Ejemplar de Asturias agotó todos sus décimos de Navidad tras la visita de la Familia Real y sigue en racha (o al menos recupera lo jugado)
- La paradoja del asturiano que repartió casi siete millones del Gordo de Navidad: solo se quedó con un décimo (y a compartir entre ocho)