Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
"Boom" de la Defensa en AsturiasSubida pensionesDesfile Papa Noel OviedoEl asturiano que repartió el GordoComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Gobierno

Pedro Sánchez felicita la Navidad a las tropas españolas desplegadas en misiones en el exterior

El presidente del Ejecutivo español realiza la conexión desde el Palacio de la Moncloa, acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa

Redacción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene una videoconferencia con las unidades españolas desplegadas en misiones humanitarias en el exterior para felicitar las fiestas de Navidad y agradecerles en nombre de la sociedad su profesionalidad y entrega en la defensa de la paz y la estabilidad internacional.

El presidente del Ejecutivo español realiza la conexión desde el Palacio de la Moncloa, acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD).

El mensaje se dirige a las unidades desplegadas en diversos escenarios globales, incluyendo misiones de la OTAN en el flanco este europeo, operaciones de la Unión Europea en África (como la Operación Atalanta), y contingentes en el Líbano (FINUL) o Irak.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
  2. Dos heridos, uno de ellos grave, al chocar un turismo y una furgoneta de mantenimiento cerca de Oviedo: la autopista estuvo cortada más de dos horas
  3. Simulaba vivir en Madrid para pagar menos impuestos que en Gijón (y ahora le multan con 350.000 euros)
  4. Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
  5. Navidad helada en Asturias: la Aemet alerta de la entrada de masas de aire 'más frías de lo normal', con temperaturas bajo cero en gran parte de la región
  6. Vox denuncia que el Ayuntamiento de Oviedo devuelve más de 11.000 euros de una subvención de Servicios Sociales sin ejecutar
  7. El Pueblo Ejemplar de Asturias agotó todos sus décimos de Navidad tras la visita de la Familia Real y sigue en racha (o al menos recupera lo jugado)
  8. La paradoja del asturiano que repartió casi siete millones del Gordo de Navidad: solo se quedó con un décimo (y a compartir entre ocho)

El llanisco Néstor Díaz, un cañón de voz con 15 años: "Este crío vale"

El Universo podría estar desequilibrado

El Universo podría estar desequilibrado

Planes de Navidad en Grado: guía para no perderse nada del programa festivo en la villa hasta el próximo 5 de enero

Planes de Navidad en Grado: guía para no perderse nada del programa festivo en la villa hasta el próximo 5 de enero

El percebe alcanza los 199 euros el kilo en la subasta navideña de Puerto de Vega: "Fue toda una sorpresa"

El percebe alcanza los 199 euros el kilo en la subasta navideña de Puerto de Vega: "Fue toda una sorpresa"

Por qué más de 70.000 personas han comprado este amplificador WiFi en las últimas horas

Por qué más de 70.000 personas han comprado este amplificador WiFi en las últimas horas

El error que puede costarte 40.000 euros si viajas sin seguro (y casi nadie tiene en cuenta)

El error que puede costarte 40.000 euros si viajas sin seguro (y casi nadie tiene en cuenta)

Ojo con las fiesta de Nochevieja en casas de alquiler: la tecnología puntera con la que puedes acabar investigado por la policía

Ojo con las fiesta de Nochevieja en casas de alquiler: la tecnología puntera con la que puedes acabar investigado por la policía

Últimos días para tomar el "Pulso de la Tierra" en el pozo Santa Bárbara de Mieres

Últimos días para tomar el "Pulso de la Tierra" en el pozo Santa Bárbara de Mieres
Tracking Pixel Contents