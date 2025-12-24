Sánchez felicita "las fiestas" a los españoles "las vivan como las vivan"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado este miércoles, 24 de diciembre, un vídeo en redes sociales por las fechas navideñas, en el que ha felicitado "las fiestas" a los españoles "las vivan como las vivas".

"Faltan pocos días para que termine el año, y por tanto, me gustaría aprovechar para desearos lo mejor en estas fechas", ha dicho Sánchez en el vídeo, en el que se mezclan diferentes imágenes de celebraciones, alimentos tradicionales y representaciones de los Reyes Magos, Papá Noel, el Olentzero o el Caga Tió.

En su mensaje, el presidente del Gobierno ha aprovechado para desear las fiestas a los ciudadanos: "Para que las celebres con quien las celebres, estés donde estés, decores como decores, y también, si no lo haces, cantes, bailes, o seas más de acompañar con las palmas, comas lo que comas, y aunque cambies las uvas por otra cosa".

El jefe del Ejecutivo ha proseguido haciendo mención a poder felicitar como quieras, también en las lenguas cooficiales del Estado. "Traiga quien te traiga los regalos en diciembre o también en enero, o las dos cosas, las felicites, y a lo mejor, felicites en catalán, en gallego, en euskera, en valenciano, en español", ha dicho.

"Las vivas como las vivas, si me gustaría desearte unas felices fiestas", ha concluido Sánchez, que también ha enviado ánimo a los estudiantes y un "agradecimiento profundo y especial" a quienes hacen posible "que vivamos estas fiestas de manera tranquila, segura y alegre".

"Feliz España"

También en un vídeo en redes sociales ha felicitado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo la Navidad, con imágenes de portales de Belén, los Reyes Magos, celebraciones familiares y hasta un tren.

Según el vídeo narrado por el propio líder de la oposición, la Navidad es la "época del año en la que oyes 'se montó un Belén' y sabes que es positivo"; o donde "los malos siempre acaban perdiendo y en la que los buenos llegan con lo prometido".

Feijóo ha señalado en su felicitación que es en estas fechas navideñas "donde todos los árboles dan sus frutos y todos los trenes llegan en hora y acompañados de regalos".

"Unas fechas en las que los protagonistas son los que tienen que ser: la gente normal, la gente que hace del mundo un lugar mejor y donde la grandeza no nace de la vanidad sino de la humildad", ha apuntado Feijóo, que ha añadido que este tiempo es la Navidad" y significa mucho para todos". "Feliz Navidad, feliz España", ha concluido.

Como un buey

Por su parte, el líder de Vox deseó una feliz Navidad a todos los españoles de bien y muy especialmente a todos los que pasan estas Navidades lejos de su casa". Delante de una representación del Nacionamiento, Santiago Abascal rogó que "por unos minutos, por unas horas dejemos a un lado la política y disfrutemos estas Navidades y estos momentos familiares en paz y exclusivamente en familia"

Como colofón a su video, grabado en modo selfie, el presidente de Vox reconoció que se siente muy identificado con la figura del buey, representado en una cerámica que portaba en su mano y que después incorporó al belén.