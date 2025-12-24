Sara Fernández

Sánchez a las tropas españolas en el exterior: “Sois el mejor ejemplo de cómo se refuerza la confianza con nuestros aliados”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado hoy la Navidad a las tropas españolas desplazadas en misiones humanitarias y de paz en el exterior. Sánchez ha asegurado que las amenazas a Europa "no cesan" y ha destacado el papel "esencial" de las tropas españolas en el exterior "para mostrar firmeza y determinación frente a las provocaciones de la Rusia de Putin". "Sois la primera línea de disuasión y de defensa de Europa en el marco de la OTAN y el mejor ejemplo de cómo se refuerza la confianza con nuestros aliados", ha dicho el presidente. Asimismo, les ha asegurado que el esfuerzo de pasar estas fechas alejados de sus familias "merece la pena". "Contáis con la gratitud de todo el país cuya bandera lleváis con dignidad y orgullo por el mundo. Sois la mejor versión de España y ejemplo vivo de los valores de entrega y solidaridad que definen a nuestro país como miembro comprometido y activo de la comunidad internacional", ha añadido. Sánchez ha mostrado su deseo de que el año 2026 "traiga por fin la paz a tantos rincones del mundo necesitados de ello".