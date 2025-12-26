Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Megacontrato El Tallerón GijónVuelco migratorio en AsturiasPlan museos de OviedoBajas emisiones OviedoViviendas turísticas Gijón"Tardebuena" en Asturias
instagramlinkedin

VIOLENCIA SEXUAL

Cuatro años de cárcel por agredir sexualmente a dos niñas amigas de sus hijos en Murcia

El acusado efectuó tocamientos a las menores cuando se encontraban en su domicilio con sus hijos

Coche de la Policía Nacional.

Coche de la Policía Nacional. / Archivo

EFE

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a cuatro años de cárcel y otros tantos de libertad vigilada a un hombre que reconoció en el juicio que agredió sexualmente a dos amigas de sus hijos cuando tenían 10 y 11 años.

La sentencia de conformidad, a la que ha tenido acceso EFE, declara probado que los hechos se produjeron en una tarde no determinada de 2018 cuando el acusado efectuó tocamientos a las menores cuando se encontraban en su domicilio con sus hijos.

Recoge la sentencia que el procesado no podrá acercarse a menos de 200 metros de las menores por un tiempo de seis años e indemnizar a cada una con 2.000 euros por daños morales.

La Sala acuerda dejar en suspenso la pena privativa de libertad durante cinco años a condición de que durante ese tiempo no vuelva a cometer delito alguno, especialmente, contra la libertad sexual, y abonar las indemnizaciones a las que se le condena.

Además, deberá abonar una multa de 1.200 euros, que podrá pagar en plazos mensuales de cincuenta euros cada uno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nieve obliga a cortar el tráfico a camiones por Pajares y a usar cadenas en varios puertos de Asturias
  2. El sotrondino que vuela alto: Guillermo González Vallina será el director general de una de las principales aerolíneas españolas
  3. ¿Cuál es el origen de los nombres de los 78 concejos asturianos? Uno de los mayores expertos en toponimia da las claves
  4. La 'Tardebuena' conquista Asturias: miles de asturianos se lanzan a la calle en el vermú de Nochebuena
  5. Colas en Lidl para hacerse con el calefactor más barato del mercado: disponible en dos colores por menos de 8 euros
  6. Asturias, en alerta por frío: la Aemet avisa del desplome de los termómetros hasta los -6 grados
  7. El nuevo local de moda en Asturias: un palacio en el centro de Oviedo en el que hay que pedir cita para entrar (y donde acude Pelayo Díaz cuando está en la región)
  8. La nieve llega a Asturias por Navidad: la Aemet activa una alerta por nevadas y advierte del desplome de los termómetros

VÍDEO: Todos los detalles de la boda de Susanna Griso: "No voy a tener mesas"

Laura Escanes, con el corazón dividido tras su paso por Italia: "Quiere recorrer el mundo"

Cuatro años de cárcel por agredir sexualmente a dos niñas amigas de sus hijos en Murcia

Cuatro años de cárcel por agredir sexualmente a dos niñas amigas de sus hijos en Murcia

Tamara Falcó arrastra a Iñigo Onieva a un sorprendente plan por Navidad: esto es lo que hicieron antes de ir a misa

Tamara Falcó arrastra a Iñigo Onieva a un sorprendente plan por Navidad: esto es lo que hicieron antes de ir a misa

Registros en un concejo de Asturias en una operación récord contra el fraude del combustible

Registros en un concejo de Asturias en una operación récord contra el fraude del combustible

Alejandra Rubio estalla, harta de los líos con su suegra Mar Flores: "Yo tengo mi propia boca y no necesito que nadie me diga lo que tengo que decir"

Alejandra Rubio estalla, harta de los líos con su suegra Mar Flores: "Yo tengo mi propia boca y no necesito que nadie me diga lo que tengo que decir"

Dos de las mejores startups de 2025 en España están en el Parque Tecnológico de Asturias: estas son las empresas con sede en Llanera que han sido elegidas

Dos de las mejores startups de 2025 en España están en el Parque Tecnológico de Asturias: estas son las empresas con sede en Llanera que han sido elegidas
Tracking Pixel Contents