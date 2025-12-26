Mazón fingió con Feijóo que conocía la magnitud de la tragedia tras la tarde en El Ventorro: "Se está jodiendo cada minuto"

El presidente de la Generalitat Valenciana el 29 de octubre de 2024, Carlos Mazón, no informó "en tiempo real" al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el día de la dana que acabaría con la vida de 230 valencianos. En realidad, el entonces jefe del Consell fingió ante Feijóo que conocía la magnitud de la tragedia en los tres primeros mensajes que remitió al presidente del PP.

El mismo Feijóo también matiza en los escritos dirigidos a la jueza de la dana la expresión que utilizó en su comparecencia del 31 de octubre en el Centro de Coordinación de Emergencias sobre que estuvo informado "en tiempo real desde el 28 de octubre", por la que fue citado como testigo en la causa de la dana. "Querría aclarar que cuando el jueves 31 de octubre de 2024 puse de manifiesto que "el presidente de la Generalitat desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real", se trató de un error, pues el 29 de octubre de 2024 fue martes y no lunes".

Mensajes filtrados en plena Nochebuena

Según el acta notarial con los mensajes y horarios enviados por Mazón a Feijóo, remitida ayer a la jueza de la dana y filtrados en plena Nochebuena a periodistas de Madrid, Mazón y Feijóo contactaron por primera vez y se mensajearon a partir de las 19.59 horas cuando el jefe del Consell acababa de llegar al Palau de la Generalitat de la larga sobremesa en El Ventorro y debía desconocer todos los detalles de la emergencia, a los que no accedió hasta llegar al Centro de Coordinación de Emergencias. Así lo confirman los vídeos entregados por la Conselleria de Emergencias once meses después del 29-O y en los que la entonces consellera de Justicia e Interior y mando único de la emergencia, Salomé Pradas, pone al día a Mazón, evidentemente desorientado y desubicado.

Feijóo llamó a Mazón al conocer "por los medios la grave situación de València"

La despreocupación de Mazón en el fatídico día del 29 de octubre se hace más evidente al confirmar Feijóo que fue él quien llamó a Mazón para informarse "tras conocer por los medios de comunicación el agravamiento de la situación en València, para enviar mi solidaridad y poner a disposición a la organización y a mí mismo en lo que pudiese necesitar", explica el presidente del Partido Popular en uno de los tres escritos remitidos a la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja.

El presidente del PP omite sus mensajes en el acta notarial

En este escrito, al que ha tenido acceso Levante-EMV, Feijóo ofrece a la jueza de la dana el contexto en el que intercambian los mensajes, aunque sólo se conocen los escritos por Mazón ya que el presidente del PP no incluye sus comentarios o respuestas a Mazón en el acta notarial. La primera llamada de Feijóo a Mazón, a las 19.59 horas, también revela el preocupante detalle de que tanto el presidente del PP como la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera y su número dos Hugo Morán y actual secretario de Estado de Medio Ambiente, estaban mejor informados desde Madrid, Bruselas y Colombia, respectivamente, que el mismo presidente de la Generalitat, que no se había movido del distrito de Ciutat Vella de València en toda la tarde.

El "hecho fáctico" de la llegada al Cecopi

Y así lo demuestran los primeros mensajes de Mazón a Feijóo. "Gracias Presi", le escribe a las 20.08 horas. Y apenas un minuto después, a las 20.09 horas, asegura: "Luego te cuento. Se está jodiendo cada minuto". Y otro a las 20.15 horas: "Noche larga por delante". Mensajes que escribió después de su larga comida en El Ventorro y antes de su llegada al Cecopi. Por la franja horaria, todos estos mensajes el presidente de la Generalitat los envió desde el coche de camino a l'Eliana, ya que como han demostrado las cámaras del Centro de Coordinación de Emergencias, Mazón no llegó hasta las 20.28 horas. Incluso llegó a asegurar que hizo acto de presencia en el Cecopi "después de las 19 horas" porque "es un hecho fáctico que las 20.28 horas son después de las 19 horas".

"Un puto desastre va a ser esto, presi"

Otra comunicación también confirma que Mazón faltó a la verdad en su comparecencia en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso de los Diputados cuando dijo que él no supo que hubiera fallecidos hasta la madrugada. Por el contrario, en un mensaje remitido a Núñez Feijóo a las 23.25 horas: "No lo hemos hecho público aún, pero ya están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más (...) Un puto desastre va a ser esto presi". Y los dos últimos Whatsapps, a las 23.26 horas. "Van a ser decenas seguro (...) Sí, sí. Te voy diciendo. Pero hasta que no amanezca mañana no sabemos qué cojones nos vamos a encontrar". Y a las 23.29 horas: "Estamos en ello. Gracias Presi".

El papel del Gobierno central el 29-O

Antes de estos dos últimos mensajes, Mazón y Feijóo llegan a comentar los medios desplegados por el Gobierno central de Pedro Sánchez. A las 21.45 horas Mazón admite al presidente del PP: “Estamos desbordados no sabemos lo que está pasando realmente pero nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos”. A las 23.22 horas el presidente de la Generalitat comenta que el Gobierno central "ha montado un gabinete de crisis que no vale para nada. Bah". Aunque confirma, a las 23.23 horas, al líder de la oposición que "sí que he hablado con [Pedro] Sánchez, [Maria Jesús] Montero y los de Defensa e Interior para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana” (...) “El problema ahora es que no podemos ni entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo”. Y a las 23.24 horas señala: "Hace una hora. Pero a través de delegación de momento tenemos lo que necesitamos que ahora mismo es la UME".

Pide declarar por videoconferencia desde el Congreso

En el tercer escrito remitido a la jueza de la dana, Alberto Núñez Feijóo también solicita declarar por videoconferencia el próximo 9 de enero, en lugar de tener que acudir a los juzgados de Catarroja de forma presencial. El líder del PP, licenciado en derecho, alega las seis disposiciones legales que le permiten declarar por videoconferencia y "desde su despacho oficial o en la sede del órgano del que sean miembros los diputados o senadores", según el artículo 412.5 de la Lecrim (Ley de enjuiciamiento criminal), por su condición de aforados (tanto Feijóo como Mazón lo están, por su condición de diputados). Y, de hecho, facilita una teléfono y una dirección de correo electrónico del Congreso de los Diputados para la videoconferencia, que debe aceptar la magistrada de la dana Nuria Ruiz Tobarra.