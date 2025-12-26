Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere Andrés Núñez, ex secretario general del PP de Cádiz, a los 44 años

El político y abogado chiclanero murió en el Hospital Universitario de Puerto Real, donde permanecía ingresado por problemas de salud en las últimas semanas

Andrés Núñez, ex secretario general del PP de Cádiz

Andrés Núñez, ex secretario general del PP de Cádiz / PP

Redacción

Andrés Núñez Jiménez, ex secretario general del Partido Popular en la provincia de Cádiz, ha fallecido a los 44 años en el Hospital Universitario de Puerto Real, donde permanecía ingresado a causa de los problemas de salud que venía arrastrando en las últimas semanas.

Núñez nació en Chiclana de la Frontera y fue una figura destacada del PP gaditano durante la última década y abandonó la primera línea política en 2019 por motivos personales.

La trayectoria de Andrés Núñez

A lo largo de su trayectoria pública, lideró el Partido Popular en Chiclana y fue candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2019. Entre 2011 y 2015 ejerció como segundo teniente de alcalde durante el mandato de Ernesto Marín, asumiendo responsabilidades en áreas como Presidencia, Vivienda y Régimen Interior, además de portavoz del gobierno local. También formó parte del Congreso de los Diputados en la última etapa de su carrera política. Licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, compaginó siempre su labor institucional con el ejercicio de la abogacía.

