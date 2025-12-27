Pilar Alegría lamenta la falta de "una candidatura única" en la izquierda alternativa para las elecciones de Aragón

La secretaria general del PSOE Aragón y candidata de los socialistas a la presidencia de Aragón en las elecciones del próximo 8 de febrero, Pilar Alegría, ha lamentado este sábado la falta de "una candidatura única" a la izquierda de su partido. Un acuerdo que sí lograron firmar Izquierda Unida y Sumar, pero al que no se incorporó Podemos y del que se alejó Chunta Aragonesista a mediados de la semana.

Alegría, que ha acudido este sábado a un encuentro con vecinos en Sabiñánigo, ha opinado que era "importante" la unión de estas cuatro formaciones progresistas: "Creo que siempre es bueno que la izquierda pueda ir unida, sobre todo cuando vamos a unas elecciones en las que el adversario está muy claro". Ese rival para el electorado y los partidos progresistas, según Alegría, lo representan "el PP y Vox, la derecha y la ultraderecha" y ha insistido en el rechazo del PSOE a "un modelo de privatización, recortes y confrontación" que los socialistas analizan en el Ejecutivo de Jorge Azcón (PP).

"Me parecía importante que el resto de la izquierda hubiera podido llegar a esa candidatura única, pero, evidentemente, los por qués de unos y otros no han hecho posible ese acuerdo", ha concretado Alegría, que sí ha adelantado que su objetivo es llegar a las elecciones siendo "el principal partido, el más votado por los aragoneses", en una nueva llamada al "apoyo fundamental de la ciudadanía progresista".

Tras argumentar que a pesar de que PP y Vox son "dos partidos distintos que al final defienden el mismo proyecto", Alegría ha criticado la decisión de Azcón de convocar unas elecciones que sólo ha generado una "absoluta inestabilidad" a la población aragonesa, por la "incapacidad" de ambas formaciones de llegar a un acuerdo en torno al proyecto de presupuestos para 2026.

El PSOE critica "el negocio" del PP con la vivienda pública

Alegría ha reivindicado la necesidad de activar una política de vivienda pública "de verdad", frente al modelo planteado por el PP y Vox "de negocio y de privatización". “Defiendo, una vivienda pública, una vivienda asequible que permita sobre todo que los aragoneses y las aragonesas puedan vivir en su pueblo, puedan vivir en su ciudad, puedan vivir definitivamente en su comunidad autónoma”, ha dicho tras mantener encuentros con vecinos y trabajadores de Sabiñánigo.

"Aquí hay muchas personas que trabajan en las distintas industrias y empresas; también muchos trabajadores del Valle de Tena y de servicios esenciales como educación o la sanidad, que ahora mismo necesitan una vivienda, fundamentalmente de alquiler, pero también de compra asequible y que en este momento no encuentran", ha asegurado la candidata, que ha defendido su apuesta por la vivienda pública tras las elecciones.

Alegría ha aprovechado la visita a este municipio oscense para reivindicar "el cambio sustancial" de la financiación autonómica que ha realizado el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ella pertenecía hasta hace una semana. La exministra de Educación ha defendido el mayor número de aportaciones, ligando la financiación al buen funcionamiento de los fondos europeos: "En total más de 30.000 millones euros, que junto con los fondos europeos de recuperación y resiliencia captados están transformando Aragón y permitiendo modernizar nuestra comunidad".