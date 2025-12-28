El alcalde de Almussafes se defenderá ante Ferraz de las denuncias de acoso alegando un ajuste de cuentas de Morant

El alcalde de Almussafes, Toni González, defenderá su inocencia ante la denuncia de acoso sexual y laboral presentada contra él en los órganos internos del PSOE durante su próxima comparecencia en Ferraz, solicitada a petición propia y que, aunque se prevé inminente, sigue sin fecha según el entorno del implicado. González, muy molesto con el proceder del partido en este caso, negará los hechos y alegará ser víctima de un ajuste de cuentas de la cúpula autonómica del PSPV por haber dado apoyo al candidato no oficialista, Carlos Fernández Bielsa, en el último congreso provincial de Valencia, en lugar de a Robert Raga, la apuesta de la dirección que capitanea Diana Morant, según adelantan a Levante-EMV desde su entorno más próximo.

Morant se ha mostrado tajante sobre el caso, prometiendo "tolerancia cero" con este tipo de conductas y reclamando «respeto» hacia la denunciante, especialmente después de que algunos miembros del equipo de González cuestionaran públicamente su relato, vinculándolo a esas presuntas maniobras internas que denuncia el alcalde, a quien Morant ha exigido que deje el acta de alcalde.

González, que ha dejado sus cargos orgánicos —no la alcaldía— y está suspendido de militancia por el PSPV desde que trascendió el caso, pidió comparecer ante el CADE, el canal habilitado por el PSOE para elevar denuncias anonimizadas sobre posibles conductas irregulares en el ámbito interno, a la mayor brevedad posible.

Según explican fuentes cercanas al alcalde de Almussafes, Ferraz le dio como fecha orientativa los días 29 y 30 de diciembre, ante lo que él habría solicitado comparecer ya este lunes, día 29, de manera telemática.

Sin embargo, las fuentes consultadas aseguran que González todavía no ha recibido confirmación al respecto de Ferraz pese a que lleva "insistiendo semana y media" para concretar la fecha, por lo que entienden que la comparecencia, a la que acudirá acompañado de sus abogados, podría retrasarse algunos días.

"Indefensión total"

Esta incertidumbre temporal es sólo una de las razones por las que el alcalde dice sentirse "totalmente indefenso" ante la investigación interna. González señala que esa falta de claridad sobre su declaración en Ferraz le impide conocer también las pruebas sobre las que descansa la denuncia, presentada el pasado octubre. El proceso arrancó por un caso de presunto acoso laboral en la empresa pública del consistorio municipal, de la que González no es miembro según insiste su entorno.

Pero la investigación da un giro después de que la denunciante introdujera elementos en su declaración que la formación entendió que podrían conllevar que el caso se convirtiese en un posible caso de acoso sexual. Eso provocó que el partido lo derivara a la vía específica en la materia, lo que también dilató los tiempos del procedimiento.

Desde el entorno de González añaden otros dos elementos más como prueba de la "indefensión" del alcalde: la no aplicación de la presunción de inocencia ni de la confidencialidad que marca el propio canal de denuncias del PSOE. Estas voces lamentan que los máximos dirigentes del PSPV no hayan aplicado con González un "derecho constitucional", el de la presunción de inocencia, que sí que han aplicado en casos como el de José María Ángel y su título falso. Ahora, en cambio, consideran que se ha llevado a cabo una "ejecución pública", además de negarle la opción de defensa.

¿Y por qué ese doble rasero? Según estas fuentes, el motivo de fondo es un ajuste de cuentas de Morant y sus fieles con González por no haber respaldado a Raga, el aspirante patrocinado por la secretaria general, en el último congreso provincial. En el entorno del alcalde aseguran que esas presiones a González desde la Ejecutiva del PSPV les llevan a «intuir» que la situación actual es una «consecuencia del proceso provincial» .