Mazón nombra a Cuenca asesor de su oficina de 'expresident' con un salario que podría alcanzar los 58.000 euros al año

Carlos Mazón empieza a dotar de contenido su Oficina del Expresident, a la que tiene derecho por ley como exjefe del Consell y que le permite disponer de un despacho, dos asesores, vehículo oficial y chófer, además de la seguridad. Mazón no dejó pasar ni un día para disfrutar de esta prerrogativa una vez se oficializó su cese y activó su oficina en un céntrico edificio de Alicante con vistas al mar esa misma jornada.

Ahora, pasado casi un mes, ha contratado a su primer asesor. Será José Manuel Cuenca, quien ha sido su jefe de Gabinete desde su llegada al Palau y es una persona de su absoluta confianza. Así consta en la propia web de la Generalitat, si bien el nombramiento no ha sido publicado todavía en el DOGV.

No se conoce por tanto la retribución que percibirá Cuenca en este nuevo cargo de asesor del expresident, ya que no se ha publicado la categoría que ocupará. En todo caso, según la tabla retributiva del personal eventual de 2024 publicada en el Diari Oficial, el puesto de asesor del president, categoría C1, se sitúa en torno a los 58.000 euros. En concreto, 4.113,72 euros brutos al mes, que en 14 pagas arroja un total de 57.592 euros. Está es la categoría que tienen los asesores de los otros expresidents que disfrutan de estas ventajas (Francisco Camps, Alberto Fabra y Ximo Puig) y la lógica indica que será también la que se le asigne a Cuenca, que como secretario autonómico percibía algo más de 68.000 euros anuales, siempre según la tabla salarial de 2024.

El periodista alicantino fue cesado por Juanfran Pérez Llorca, que hizo una limpia casi total del núcleo duro de Mazón en Presidencia de la Generalitat. Desde entonces, se ha mantenido en el foco público por su periplo tanto por el juzgado de Catarroja como por la comisión de investigación de la dana del Congreso, por donde no pasó desapercibido.

De hecho, la jueza de la dana le citó una segunda vez después de que la exconsellera Salomé Pradas aportara a la causa unos mensajes cruzados con el exjefe de gabinete de Mazón, en los que le pedía "calma" y le desaconsejaba ordenar un confinamiento, y ha aceptado posteriormente un careo con Pradas.

Más prerrogativas

Cabe recordar que todos estos derechos de Mazón (el despacho, los dos asesores, el vehículo y el conductor) son vitalicios, por lo que el puesto de Cuenca está garantizado hasta la jubilación salvo que sea cesado. Y no son los únicos.

De forma paralela, los expresidents pueden disponer también de un salario público de 75.000 euros anuales durante un máximo de 15 años, como miembros del Consell Jurídic Consultiu. Mazón no puede acogerse plenamente a este escenario durante los 15 años por no haber completado la legislatura, si bien sí tiene derecho a ese sueldo por tiempo igual al que ha estado en el cargo, dos años y medio aproximadamente.

El salario, además, puede ser activado en cualquier momento. Algo que todavía no ha hecho Mazón, que pese a presentar su dimisión continúa como diputado en las Corts, lo que le permite seguir blindado ante una más que probable imputación de la jueza de la dana. El expresident está cobrando ahora, gracias al plus de 9.000 euros concedido por el PPCV al situarle como portavoz de una comisión, en torno a 61.000 euros.