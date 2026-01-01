El PSOE critica la "falta" de medidas en el discurso de Guardiola y recuerda que sigue la "parálisis" en Extremadura

El PSOE de Extremadura ha criticado la "falta" de medidas en el discurso de Fin de Año pronunciado por la presidenta en funciones de la Junta, María Guardiola, emitido este 31 de diciembre por Canal Extremadura. Además, recuerda que el "bloqueo institucional" continúa en la comunidad.

La formación ha valorado, así, de forma "negativa" la intervención de Guardiola, al considerar que refleja con "claridad" el "fracaso político" y la "parálisis institucional" que, a su juicio, ha marcado 2025 en la región.

Al respecto, el presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, ha subrayado que es la "primera vez" que en la comunidad autónoma este discurso lo pronuncia una presidenta en funciones, un hecho "muy significativo" que, a su juicio, define el año político protagonizado por Guardiola y las consecuencias de una convocatoria electoral "inútil" promovida por el Partido Popular.

Así, el PSOE remarca que Extremadura se encuentra hoy "bloqueada" por una situación de "inestabilidad" tras los comicios autonómicos del 21 de diciembre que "no han aportado ninguna solución" y que sólo han servido para generar "más parálisis institucional".

Una situación que la región no puede permitirse "ni un día más", según indica en nota de prensa el PSOE extremeño, que recuerda también que Guardiola ha encadenado "fracaso tras fracaso" a lo largo de 2025 y que el inicio de 2026 "no ofrece motivos para el optimismo".

Frente a las apelaciones al diálogo incluidas en su discurso, el PSOE considera que la realidad es "bien distinta", con una presidenta "incapaz de afrontar sus responsabilidades" y abocada, "una vez más", a "negociar" con la ultraderecha para "intentar formar gobierno sin saber aún a cambio de qué", un escenario "preocupante y muy oscuro para el futuro de Extremadura".

Además, ahonda en que no hay medidas "concretas" para "salvar" la sanidad pública, ni hay propuestas para "reforzar" la educación ni iniciativas para seguir generando empleo de "calidad". "Mucho discurso y muy pocos hechos", ha concluido José Luis Quintana.