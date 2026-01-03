Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ataque de EEUU a Venezuela

Sánchez asegura tras la comparecencia de Trump que España no reconocerá una intervención como la de EEUU en Venezuela porque "viola el derecho internacional"

El presidente del Gobierno recuerda que España "no reconoció al régimen" de Nicolás Maduro tras el supuesto fraude electoral que le mantuvo en el poder en 2024,

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / José Luis Roca

EFE

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España no reconocerá una intervención como la que Estados Unidos ha llevado a cabo en Venezuela porque "viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo".

En un mensaje difundido esta tarde en 'X', Sánchez ha recordado que España "no reconoció al régimen" de Nicolás Maduro tras el supuesto fraude electoral que le mantuvo en el poder en 2024, pero ha subrayado que tampoco reconocerá un ataque militar estadounidense "que viola el Derecho internacional".

El jefe del Ejecutivo español ha añadido que el Gobierno pide "a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la Carta de Naciones Unidas y que articulen una transición justa y dialogada".

Llamamiento a la "desescalada

Esta mañana, Sánchez hizo también en redes sociales un llamamiento a la "desescalada" y "responsabilidad" ante los ataques de Estados Unidos en Venezuela, mientras ha asegurado que el Ejecutivo está realizando un seguimiento exhaustivo de la situación en el país.

"El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra Embajada y consulados están operativos", ha asegurado el presidente, quien ha subrayado que "hay que respetar el Derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas".

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha avanzado que está siguiendo de cerca la situación en Venezuela, de manera coordinada con sus socios de la Unión Europea y los países de la región.

