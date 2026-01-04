Sánchez condena "con rotundidad" la "violación de la legalidad internacional" en Venezuela

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condena "rotundamente" la "violación de la legalidad internacional en Venezuela" y sitúa al progresismo como contrapeso a la internacional ultraderechista que acecha al mundo. En una carta enviada este domingo a la militancia del PSOE, el también secreario general del partido alerta de los peligros del "retroceso que dicta la internacional ultraderechista con la complicidad de la derecha tradicional".

Este posicionamiento, que llega 24 horas después del anuncio de la "captura" de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y de unos bombardeos que han causado la muerte de 40 personas en Venezuela, supone un endurecimiento del tono respecto al empleado el sábado. Entonces, Sánchez evitó el término "condena", una formulación que le reclamaban formaciones como su socio de coalición, Sumar, aunque sí reconoció la vulneración del derecho internacional y se opuso a la ofensiva de la Casa Blanca. Este domingo, en cambio, la condena se expresa de manera explícita y desde su papel como secretario general del PSOE.

En la misma misiva, el jefe del Ejecutivo ha reafirmado su compromiso de "culminar la legislatura", que se extenderá, si cumple con ello, hasta 2027. El líder socialista ha trasladada a sus afiliados que su "deber moral" es mantenerse en la Moncloa, pese a reconocer que "hay dificultades" y que no solo la oposición le pide que anticipe elecciones, sino también parte del electorado de izquierdas, a quienes se refiere como "algunos progresistas que han comprado esta narrativa". De ellos señala que ha escuchado sus "argumentos", pero que no los comparte.

Dardos contra PP y Vox

A todos ellos les envía el mensaje de que su "deber moral" es seguir gobernando. "Dicen que los tiempos han cambiado. Que la aritmética parlamentaria es demasiado compleja. Que la izquierda solo tiene derecho a gobernar con mayorías absolutas", explica. En su escrito, se refiere al PP y a Vox, principales partidos de la oposición, a los que acusa de "rebasar los límites de la verdad y la democracia" en su ofensiva para desalojarlo del Ejecutivo. A esta estrategia se ha sumado en las últimas horas la crisis venezolana, con la acusación de una supuesta colaboración entre Sánchez y Maduro. "Sabemos que la coalición PP-Vox y sus cómplices seguirán atacando al Gobierno con todo lo que tengan, aunque ello implique rebasar los límites de la verdad y la democracia", añade en la carta.

"No renunciaremos a nuestras ideas, a nuestros valores, por más que estén siendo atacados por una derecha que blanquea e imita las técnicas de los ultras" continua el líder socialista. Por ello, se apoya en tres argumentos que considera suficientes para resistir en el Gobierno y elude comentar la crisis del PSOE por los casos de corrupción de exdirigentes y los supuestos casos de acoso que han aflorado en los últimos días. Así, el presidente del Gobierno saca pecho de los "resultados económicos, sociales y medioambientales" de su etapa al frente del Ejecutivo y los tilda como los "mejores".

También habla de la "cohesión territorial", en una legislatura marcada por la ley de amnistía pactada con Junts para exonerar a los líderes del 'procés' - todavía no aplicada a todos- y la negociación para una financiación singular con ERC que se prometió desencallar este 2026. El próximo paso en esta dirección se dará el 8 de enero en una reunión que mantendrá con el presidente republicano, Oriol Junqueras, tal y como ha avanzado El Periódico de Catalunya este domingo, con una entrevista con el líder de ERC.

"Mandato democrático"

El segundo argumento que da a la militancia es la "responsabilidad global" que cree que tiene España. "Se ha convertido en el mayor contrapeso que existe en Europa al avance de la internacional ultraderechista y en una de las voces que aun defienden con firmeza la paz, el derecho internacional [...], el feminismo". Por último, cita el "principio de la esperanza" del filósofo alemán Ernst Bloch e insiste en la idea del "deber moral" que tiene el progrerismo "de luchar por el progreso especialmente cuando el progreso está en peligro". Y concluye: "No renunciaremos a nuestro mandato democrático, ganado limpiamente en las urnas".