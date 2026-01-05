Los venezolanos se refugian en sus casas por temor a los paramilitares: "Se oyen disparos y circulan con el rostro oculto”

Tres días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el bombardeo de varios acuartelamientos del país sudamericano los ciudadanos venezolanos tratan de permanecer en sus casas el mayor tiempo posible por temor a la movilización de los colectivos paramilitares chavistas, que han salido armados a las calles. Y muchos de ellos se desplazan en motocicletas para conseguir una mayor rapidez en sus movimientos por Caracas.

"Si bien el régimen ha convocado marchas para repudiar lo que califican como el secuestro de Nicolás Maduro, con discursos, música y bailes, los colectivos tomaron el lugar de la Policía, desaparecida durante el bombardeo, para disuadir a la población de salir a celebrarlo o manifestarse en contra del chavismo, con disparos y circulando en caravanas de motorizados con el rostro oculto", explica en conversación telefónica con EL PERIÓDICO el periodista venezolano Tideo Hernández, residente en la capital.

Otro ciudadano también resalta el despliegue de estos grupos armados chavistas: "Sí han salido a las calles los colectivos, que son para militares armados que apoyan al Gobierno. El sábado hicieron caravanas por toda la ciudad, fuertemente armados. Pero no se registraron hechos de violencia y manifestaciones en favor de lo sucedido", destaca este hombre.

"Vigilancia por la ciudad

Por su parte, una mujer, también de la capital del país, informa de que ella ha podido constatar que tras la intervención de EEUU sí se ha reforzado la presencia militar y policial: "Muchísimo, incluso el centro de Caracas está totalmente militarizado. Además, sacaron lo que llaman colectivos, que son grupos civiles armados paramilitares, por decirlo de alguna manera, y son los que están haciendo las rondas de vigilancia por la ciudad".

Por eso, completa, "todavía hay mucho temor, sabemos que no hay una libertad de expresión como tal. Estas personas siguen en el Gobierno, por lo que no podemos hablar con total libertad sobre lo sucedido", lamenta., para después decir: "Sabemos que no se puede celebrar lo que ha sucedido".

"Compras nerviosas"

Tideo Hernández, explica, además, que lo que denomina como "compras nerviosas no han derivado todavía en el desabastecimiento de víveres y productos de primera necesidad. Y las largas colas para la gasolina que empezaron a verse desde el inicio de la persecución contra los buques sancionados han amainado un poco. La crisis de los medicamentos y comida tiene más que ver con la accesibilidad limitada por los precios y la inflación, y eso ya se estaba agravando incluso antes de la ofensiva militar de EEUU".

Sobre las colas que se vivieron el primer día, completa otro ciudadano a esta redacción, "no fueron originadas por la escasez, sino por el altísimo flujo de gente tratando de abastecerse. Hoy en día ya hay más comercios abiertos y en las farmacias ya no hay colas". En este sentido, una mujer de Caracas completa que muchos de los negocios que cerraron el sábado ya están abiertos, "y las compañías están trabajando en reabastecer los anaqueles, bien sea en mercados o en farmacias".

En cuanto al suministro eléctrico, los consultados afirman que tras el ataque de Estados Unidos "varias zonas de Caracas, Miranda y La Guaira quedaron sin electricidad, pero no ha habido apagones a gran escala ni interrupciones en el suministro de agua. No sabría decir si a las viviendas dentro de Fuerte Tiuna o cercanas a los puntos de impacto les faltan estos servicios", dice el periodista Tideo Hernández.

En este sentido un joven consultado por EL PERIÓDICO sí tiene información de que en las zonas aledañas a la base militar de Fuerte Tiuna permanecen "absolutamente sin agua y sin luz", aunque estas serían "las únicas zonas donde se puede reportar una ruptura total de los servicios básicos".

Y mientras suceden estas cosas, los ciudadanos venezolanos apenas obtienen información oficial de lo que está ocurriendo en el país, y tienen que recurrir a las redes sociales para saber qué está pasando. "Los medios venezolanos han informado del bombardeo y la captura de Maduro. Los estatales han sumado un matiz de condena y rechazo, de acuerdo a la línea editorial de apoyo incondicional al Gobierno", dice Hernández.

Cuba anunció que 32 militares de la isla que 'cumplían misiones' en Caracas a 'solicitud de órganos homólogos de ese país' murieron en 'acciones combativas — Periodista

Y como ejemplo de la falta de información, este periodista explica que "los balances de heridos y fallecidos han salido de fuentes extraoficiales, por ejemplo de médicos, que han aludido a 90 heridos y 25 militares muertos, así como la de un civil. Los portavoces del régimen anuncian cientos de muertos y heridos militares y civiles, pero con su opacidad característica, no dicen más nada. Además, Cuba anunció que 32 militares de la isla que 'cumplían misiones' en Caracas a 'solicitud de órganos homólogos de ese país' murieron en 'acciones combativas".

Otro ciudadano relata que su fuente es "The New York Times', que habla de 40 víctimas y una fundación que se llama Red de Médicos Venezolanos publicó una cifra de 90 víctimas. Sin embargo, no es oficial", lamenta.