Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

Reunión interministerial

Directo | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

La ministra portavoz, Elma Saiz, comparece en la habitual rueda de prensa para analizar los principales temas tratados

Directo | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros / Redacción

Redacción

Madrid

El Gobierno celebra este miércoles la primera reunión del Consejo de Ministros del año 2026.

Tras el encuentro interministerial, la ministra portavoz, Elma Saiz, comparece en la habitual rueda de prensa para analizar los principales temas tratados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
  2. La caída de dos caballos de la carroza del Rey Gaspar obliga a sus majestades a desfilar a pie por Oviedo
  3. La zona de Oviedo que crecerá próximamente con 450 viviendas (150 se empezarán a construir esta misma primavera)
  4. La borrasca 'Francis' ya azota Asturias: 28 puertos exigen cadenas, en Pajares ya no pueden circular camiones y nieva en el Huerna
  5. Noche de Reyes ajetreada para los bomberos: lucha intensa contra dos voraces incendios en casas de Muros de Nalón y Grado, donde los vecinos evitaron una tragedia
  6. El enigmático mensaje del ganador del primer premio del Niño en Avilés, repartido por una cafetería de Llaranes: 'Soy yo, ya te invitaré a un café
  7. El Oviedo busca un delantero que acabe con la sequía: este es el objetivo de la dirección azul
  8. EN DIRECTO | El temporal 'Francis' cubre de nieve parte de Asturias: puertos con cadenas, incidencias, carreteras cerradas...

Delcy Rodríguez declara siete días de duelo por los “jóvenes mártires” que dieron su vida en la defensa de Venezuela

Colas en Lidl desde el día 12 para comprar el aspirador de mano más vendido en Europa por menos de 70 euros

Colas en Lidl desde el día 12 para comprar el aspirador de mano más vendido en Europa por menos de 70 euros

Empieza el año informado: suscríbete a LA NUEVA ESPAÑA por 4 euros al mes

Empieza el año informado: suscríbete a LA NUEVA ESPAÑA por 4 euros al mes

Expertos en alpinismo y rescate analizan en Mieres los peligros de la montaña

Expertos en alpinismo y rescate analizan en Mieres los peligros de la montaña

Barbón, sobre Venezuela: "Trump ha traicionado a los venezolanos manteniendo una brutal dictadura a cambio de petróleo"

Barbón, sobre Venezuela: "Trump ha traicionado a los venezolanos manteniendo una brutal dictadura a cambio de petróleo"

Directo | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Directo | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

DIRECTO | Sorteo de octavos de final de la Copa del Rey

Tracking Pixel Contents