Albares apunta que hay varios españoles entre los presos liberados en Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. / José Luis Roca

EFE

Madrid

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha apuntado que "con mucha cautela" hay españoles entre los presos cuya liberación acaba de anunciar el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez.

