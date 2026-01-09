Juanma Moreno mantiene su rechazo al nuevo sistema de financiación que aporta 4.800 millones más a Andalucía: "Es poco creíble"

La Junta de Andalucía mantiene su rechazo a la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica que aporta 4.850 millones de euros más a la comunidad autónoma. El Gobierno de Juanma Moreno ha reiterado este viernes su oposición a un planteamiento "poco creíble, de carácter electoral y sin consenso" centrado principalmente en el procedimiento empleado por el Ejecutivo para su presentación: una reunión entre el presidente Pedro Sánchez y el líder de ERC Oriol Junqueras.

"Ha comenzado francamente mal. A mí como andaluz y como presidente de todos los andaluces no me puede representar, ni a nueve millones de ciudadanos, un independentista condenado e inhabilitado para cargo público hasta el año 2031", ha indicado Juanma Moreno, para quien todo lo que tiene que ver con la reforma de la financiación autonómica "ha comenzado francamente mal": "Es sin duda la peor manera de empezar", zanjó.

Moreno, que realizó la primera valoración en Sierra Nevada sin conocer aún todos los datos, restó credibilidad a la propuesta que aún debe ser aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, sobre todo, en el Congreso de los Diputados: "Una ministra de Hacienda que ha sido incapaz de aprobar un solo presupuesto en tres años, nos viene ahora con una iniciativa de una reforma integral del modelo de financiación a escasos meses de unas elecciones, pues me parece que tiene un objetivo más electoral que el de solucionar un problema", apuntó.

Multilateralidad y ordinalidad

El presidente andaluz centró sus críticas en dos puntos de partida del nuevo modelo de financiación. Por un lado, en la posibilidad de acuerdos bilaterales (que ya está prevista en los estatutos autonómicos como el andaluz) entre comunidades. "Sánchez defiende la multilateralidad en el contexto internacional y luego la rompe en España optando por la unilateralidad. Una vez más, incoherencia por parte del señor Sánchez y una vez más estamos viendo fuegos de artificio", ha señalado Juanma Moreno, quien ha expresado que le da "pena" de cómo se están haciendo las cosas.

En segundo lugar, la ordinalidad, es decir, la aplicación de un criterio que equilibra la recaudación en cada territorio con las aportaciones del sistema de financiación y que forma parte del modelo: "Se está haciendo un traje a medida de Junqueras que no le va a quedar bien a Andalucía porque la ordinalidad, que es una palabra bastante fea, no la podemos aceptar porque es sinónimo de ruptura de la igualdad. Es una decepción más, una incoherencia más y un conejo de la chistera que creo que se están sacando a un mes de unas elecciones en Aragón, a mes y medio de unas elecciones en Castilla y León y a cinco meses de unas elecciones en Andalucía", advirtió.

"Es sólo humo"

En esta misma línea se expresó la portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Hacienda, Carolina España, quien calificó de "humo" la propuesta y se centró en el hecho de que la propuesta se haya escenificado en primer lugar con una reunión entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. "Es otro chantaje más del independentismo", apuntó.

Carolina España, además, incidió en que "Montero no podrá aprobar un sistema de financiación si no ha sido capaz de aprobar los presupuestos" y calificó de "propaganda electoral" lo anunciado por la vicepresidenta del Gobierno.