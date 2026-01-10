Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

En A Coruña

Directo | Interparlamentaria del PP: Debates sobre vivienda, empleo y regeneración

Los 'populares' eligen el lema 'Por lo importante' y Galicia, donde Rueda reeditó la mayoría absoluta casi dos años atrás, como escenario

DIRECTO | Apertura de la 28ª Interparlamentaria del Partido Popular / PI STUDIO

Redacción

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúne este fin de semana en Galicia a los diputados, senadores y eurodiputados del Grupo Popular con motivo de la XXVIII Interparlamentaria, en la que debatirán sobre vivienda, empleo, seguridad o regeneración democrática, entre otros asuntos.

Y aunque no forma parte de las mesas de debate, se da por descontado que los cargos del PP aprovecharán la Interparlamentaria gallega para expresar su rechazo a la propuesta de financiación que ha presentado este viernes la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero.

Más allá, el PP ha elegido para esta cita --que tiene lugar en el Palexco de A Coruña-- el lema 'Por lo importante' con el objetivo de trasladar la idea de que se ocupan de los problemas "cotidianos" que afectan a los ciudadanos, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

Estas jornadas con sus parlamentarios, los días 10 y 11 de enero, servirán para diseñar la estrategia del partido ante el nuevo periodo de sesiones que arrancará en las Cortes y el Parlamento europeo en 2026.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
  2. Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: 'Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo
  3. Incertidumbre en el ministerio de Puente: ¿podrán los nuevos trenes de mercancías pasar por la línea del AVE asturiano?
  4. La Aemet advierte de una 'anomalía' que llega a Asturias la próxima semana: calor y lluvias fuera de lo común
  5. Los ingenieros hablan: creen que la línea de AVE de Asturias es apta para los nuevos trenes de mercancías y que el Gobierno solo busca 'ganar tiempo
  6. La fuente de la plaza de San Miguel de Oviedo ya luce sus nuevos chorros semiesféricos
  7. El solidario gesto de una gijonesa tras triunfar en el mítico programa 'Cifras y Letras': 'He cumplido un sueño
  8. Un detective lo vio levantando 30 kilos en el gimnasio cuando estaba de baja por el hombro: la Justicia avala el despido por “simular” la lesión

Raquel Mosquera no esconde el motivo por el detuvieron a su marido: "La típica persona mula"

Raquel Mosquera no esconde el motivo por el detuvieron a su marido: "La típica persona mula"

El Ayuntamiento de Valdés gana en los tribunales la disputa por el nombre del campo sintético de Barcia

El Ayuntamiento de Valdés gana en los tribunales la disputa por el nombre del campo sintético de Barcia

El cambio de vida de Montoya para 2026: de hacerse famoso en "La isla de las tentaciones" a abandonar la tele por salud mental y convertirse en influencer

El cambio de vida de Montoya para 2026: de hacerse famoso en "La isla de las tentaciones" a abandonar la tele por salud mental y convertirse en influencer

DIRECTO | 28ª Interparlamentaria del Partido Popular

DIRECTO | 28ª Interparlamentaria del Partido Popular

Directo | Interparlamentaria del PP: Debates sobre vivienda, empleo y regeneración

Directo | Interparlamentaria del PP: Debates sobre vivienda, empleo y regeneración
Tracking Pixel Contents