El PP sitúa la lucha contra la ocupación como su prioridad

La Interparlamentaria del PP en A Coruña arrancó con uno de sus bloques más combativos: el dedicado a la vivienda, un terreno en el que la formación acusa al Gobierno de haber agravado el problema en lugar de resolverlo. El partido llega a la convención denunciando que las políticas estatales han frenado la construcción, expulsado inversión y encarecido el acceso a un hogar para jóvenes y familias. En este panel, moderado por Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, intervinieron Paloma Martín, senadora por Madrid, Joaquín Segado, portavoz del PP en la Asamblea de la Región de Murcia; Toni Martín, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Andalucía; Cristina Agüera, diputada nacional del PP por Barcelona; Fernando Pastor, portavoz del GPP en las Cortes Valencianas y Luis Venta, diputados de la Junta General del Principado de Asturias, dispuestos a confrontar lo que consideran un modelo fallido con las propuestas que el PP defiende para reactivar la oferta y recuperar la seguridad jurídica.

Déficit de oferta, tanto en el mercado de la compra como del alquiler, estampida de pequeños propietarios del mercado del arrendamiento, inseguridad jurídica y okupación. Son las consecuencias, según advierte el PP, de las políticas de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez. Los populares sitúan la lucha contra las okupaciones como su prioridad. “Si tuviéramos nuestra ley aprobada, habría un desolojo inmediato. La lucha contra las okupaciones es una prioridad. Con el PP tendremos una ley antiokupación que hará acabar con esta lacra que sufren miles de familias. En menos de 24 horas se producirán los desalojos”, garantizó Cristina Agüera Gago, portavoz del PP por Barcelona.

Es el principal problema para los españoles. La vivienda. Los datos así lo ponen de manifiesto: entre 700.000 viviendas son necesarias y ya a finales de año la cifra se elevará a 800.000. “Es la mayor inversión en la vida. Los jóvenes si no tienen vivienda, no tienen apego. Cada año se van más de 500.000 personas de nuestro país, la natalidad requiere de vivienda, y la pensión sin vivienda, conexos 1.500-1600 euros sin vivienda no llegaría”, detalló Juan Bravo en la presentación de la mesa.

Paloma Martín artífice del plan de vivienda del PP, con 38 medidas, cargó contra la “gestión desatrosa" del Gobierno de Sánchez en la materia. “Los ciudadanos se ven expulsados del centro de las ciudades, los propietarios no pueden recuperar sus pisos y los inversores se van fuera de España porque no tienen aquí seguridad jurídica”, lamentó Martín. Por ello, manifestó su rechazo a la intervención del mercado del alquiler y a incitar a la inkiocupación, establecer límites de precios y zonas tensionadas, lo que, advirtió, provoca una huida del mercado del alquiler. “Han desparecido del mercado del alquiler más de 120.000 viviendas, cuestionó Martín al tiempo que cargó contra la “idea de banalizar la vulnerabilidad y fomentar la inkiocupación y hacer peregrinar dos años por los juzgados para recuperar la vivienda”, tras aludir a las más de 21.000 viviendas inkiocupadas España.

En 2018, recordó, el precio de la vivienda estaba en España en 9,90 euros el metro cuadrado y ahora supera ya 14. Cada año, el aumento está entre un 7 y 12%. “Los jóvenes quieren alquilar, el PP tiene un plan de vivienda para que cada joven tenga su hogar: construir, construir y rehabilitar. Facilitar que fluya el crédito”. “Vamos a recuperar el país de propietarios que España siempre fue”, añadió.

“La okupación ilegal no es un tema de izquierdas ni de derechas, sino que es un delito que afecta a miles de familias y en 2024 aumentó más de un 7%”, advirtió Cristina Agüera Gago, portavoz del PP por Barcelona. “Vulnera el derecho a la propiedad privada por todos los problemas genera, desde convivencia hasta inseguridad jurídica, lo que se traduce en la retirada de pisos del mercado, censuró tras aludir a que más del 90% son pequeños propietarios. Estamos al lado de quienes sufren las ocupaciones ilegales. Si tuviéramos nuestra ley aprobada, había un desolojo inmediato. La lucha contra las okupaciones es una prioridad. Con el PP tendremos una ley antiokupacion que hará acabar con esta lacra qe sufren miles de familias. En menos de 24 horas se producirán con la ley del PP.

Fernando Pastor, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas, hizo un repaso sobre la evolución del mercado de la vivienda desde mayo de 2023 a la actualidad. Cuando el PP tomó las riendas de la Generalitat hace más de dos años se topó, dijo, con un “escenario dramático”, marcado por el aumento de los precios y un sinfín de promesas incumplidas. “Dos años después vemos un futuro esperanzador”, aseguró, para referirse a un plan de vivienda para construir vivienda pública y que ya puso en el mercado 4.000 y más de 300 ayuntamientos están adheridos al plan, de todo color político. También se pusieron en marcha avales más jóvenes, con ya 2.350 beneficiarios. A esas medidas, se añade la rebaja en el ITP a los jóvenes en la compra de su vivienda, con más de 30.000 afectados que se ahorraron más de 40 millones euros; la eliminación del impuesto de sucesiones o la puesta en marcha de la oficina antiokupación.

Toni Martín Iglesias, portavoz del GPP en el Parlamento de Andalucía, aludió a la Ley de Vivienda de Andalucía, que pondrá en marcha 20.000 viviendas en los próximos cinco años. “Ya estamos en el cuadro de las comunidades más potentes. Se necesitan leyes de calidad para tener resultados”, destacó.

Luis Venta, diputado de la Junta General del Principado de Asturias reiteró que la vivienda es la principal preocupación para los españoles. Según la última encuesta del CIS, lo es para el 38% de los españoles. “Asturias también está en rojo en materia de vivienda”, lamentó. Las cifras que expuso así lo confirman: 2.849 nuevos hogares frente a 1.900 vivienda construidas en un año en la región. “Por cada vivienda hay una demanda 33 personas, lo que conduce a altos precios, en venta y alquiler”, censuró.