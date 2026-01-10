Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Interparlamentaria PP

El PP tilda a Sánchez de "capo de una organización criminal" y avierte que pretende acabar con la monarquía después de las elecciones

Cayetana Álvarez de Toledo afirmó que el presidente del Gobierno tiene tres estrategias: deslegitimar los contrapesos democráticos, promover el voto a Vox y plebiscitar las elecciones para cambiar el régimen

Alberto Núñez Feijóo, a su llegada este sábado a la interparlamentaria del PP

Alberto Núñez Feijóo, a su llegada este sábado a la interparlamentaria del PP / CARLOS PARDELLAS

Mariano Alonso Freire

A Coruña

La primera jornada de la interparlamentaria que el Partido Popular (PP) celebra este fin de semana en A Coruña con todos sus diputados, senadores y parlamentarios provinciales y autonómicos, concluyó este sábado con una dura diatriba contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que se llegó a tildar de "capo de una organización criminal" y del que se advirtió que podría pretender acabar con la monarquía parlamentaria después de las próximas elecciones generales para dar paso a una "república plurinacional".

Ambas afirmaciones se hicieron en la mesa estelar del encuentro, moderada por la vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido y antigua número dos, Cuca Gamarra, y las pronunciaron, respectivamente, Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP de Madrid en la Asamblea regional, y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, la primera en intervenir en la mesa, que fue la más concurrida de la jornada.

Se dio la circunstancia de que las palabras de Díaz-Pache se pronunciaron en presencia de Alberto Núñez Feijóo, quien al filo de las cinco y media de la tarde, mediada la mesa de marras, apareció por primera vez en el evento, que esa misma mañana inauguró su número dos, Miguel Tellado, y que el mismo presidente del PP clausurará este domingo. Pocos minutos después hizo acto de presencia el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que igualmente tendrá un discurso en la jornada de clausura del domingo.

El portavoz del PP de Madrid, la formación que lidera Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea de Vallecas trazó una analogía entre el presidente del Gobierno y la capital gallega que acoge el encuentro de los conservadores, pues a su juicio "todo lo que rodea a Sánchez es delito, porque el delito es a Sánchez lo que el mar es a la ciudad de la Coruña: la rodea, la penetra, no se explica nada sin el mar en esta ciudad... esta ciudad es consustancial al mar y nada se explica en Pedro Sánchez sin el concurso de sus delitos. Él lo que quiere es normalizar el crimen y criminalizar lo normal", remató el dirigente popular madrileño.

Las "tres estrategias" de Sánchez

Álvarez de Toledo, por su parte, aseguró que Sánchez tiene "tres estrategias" fundamentales de supervivencia política. La primera "deslegitimar los contrapesos democráticos como tentáculos de un franquismo latente o encubierto en el sistema, esa es la vieja y rancia tesis de Podemos"; la segunda, explicó, "inflar y promover el voto a Vox para intentar frenar el voto al Partido Popular. A Sánchez le encantaría ser el jefe de campaña de Abascal", afirmó. Y la tercera y última sería la de "plebiscitar las próximas elecciones generales para que no cambie el Gobierno, sino el régimen. Es decir: enfrentar la monarquía parlamentaria del año 78 con una presunta, luminosa república plurinacional, una utopía de derechos infinitos y derechas inexistentes", concluyó.

A juicio de la ex portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, habló de la "misión histórica" del PP para reconstruir, afirmó, tres pilares, "la nación, cívica, el Estado de derecho y la democracia liberal, es decir, la democracia constitucional". La moderadora de la mesa, Cuca Gamarra, concluyó la mesa pidiendo "acabar con el sanchismo" con un "rearme político, un rearme ético y un rearme moral". Gamarra explicó que la "la ley está por encima del gobernante, no al servicio del gobernante", como a su juicio ha ocurrido tras la etapa de Sánchez. Para la vicesecretaria popular, España "no es una suma de bloques enfrentados, sino una nación de españoles libres e iguales, vivan en la región que vivan".

TEMAS

