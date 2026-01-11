Ángel Víctor Torres: "Hay dificultades para cumplir con el plazo para trasladar a los menores"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reconoce que va a haber problemas para cumplir con el plazo -que expira el 19 de marzo- para trasladar a la Península a los menores migrantes no acompañados. Torres recalca que el Gobierno central no es el único responsable, ya que insiste en que en el mes de noviembre apenas se les había entregado 536 expedientes de los 1.700 niños que habían llegado al Archipiélago.

Recientemente dijo que había sido un hito que se hubiesen trasladado ya entre 600 y 700 menores migrantes no acompañados. ¿En marzo, cuando se cumple el plazo, van a estar todos trasladados?

Es un hito, sin duda. Y sé bien lo que digo, porque yo me he leído las intervenciones de Adán Martín en el año 2004 y pedía una solución para los menores no acompañados y todos los presidentes que vinieron después, entre ellos yo, también se lo pedimos al Gobierno de España y a la Unión Europea. En estos momentos ha habido un Gobierno de España, del que formo parte, que ante la misma petición que llevó siempre Canarias ha respondido, lo ha llevado al Consejo de Ministros, lo hemos elevado al Congreso de Diputados y lo hemos sacado a adelante. Es un hito. La ley que aprobamos marca dos procedimientos. Uno es lo que se llama el artículo cinco, que es que todos los menores que llegaran a Canarias, Ceuta y Melilla, una vez que se declarara la contingencia migratoria, los expedientes tenían que salir rápido. Eran los llamados expedientes exprés. Eso ha ido muy bien. Y hasta marzo tenemos para sacar el resto de los menores. Y yo sigo tendiendo la mano de manera constructiva. Y eso que he tenido que aguantar, críticas muy injustas, acusando al Gobierno de España del retraso de los procedimientos. Quiero recordar, y es muy importante que esto se sepa, que esa ley establece que el Gobierno de España tiene cuatro meses para culminar los expedientes una vez que los gobiernos autónomos y ciudades autónomos no los remitan. O dicho de otro modo. Nosotros tendríamos que haber tenido en noviembre del 2025 los expediente de todos los menores que estaban en Canarias, Ceuta y Melilla cuando se aprobó la ley. ¿Cuántos menores había en exceso en Canarias cuando se aprobó la ley? Unos 2.800. Si restamos los mil que han solicitado asilo, estamos hablando de 1.700 o 1.800 menores. Pues en noviembre del año 2025 nos habían llegado exactamente 536 expedientes. Por tanto, el Gobierno de España va a cumplir con todo lo que podamos, con esos 536 seguro, pero el Gobierno de Canarias nos tendrían que haber enviado en noviembre de 2025 los 1.700 para poder cumplir con los plazos y nos envió solo 536. Por tanto, haremos el esfuerzo, pero también, siendo claro, de haber tenido todos esos expedientes ya toda la responsabilidad estaría el Gobierno de España. Seguro que habrá dificultades. Vamos a intentar solventarlas.

Deduzco que no se va a cumplir este objetivo.

Eso que estoy diciendo no es una opinión. Eso está en los procedimientos administrativos y a disposición para que vean los expedientes. Cuatro meses, dice la ley, que teníamos nosotros para poder cumplir. Para ello deberíamos recibir, si realmente son 1.700 los menores que quedan en contingencia, los 1.700 expedientes. Hemos recibido, vuelvo al repetir, 536. Por tanto, a pesar de eso, nosotros haremos el esfuerzo, pero lo que no podemos aceptar es que se nos señale por incumplir, cuando no hemos sido solos los que hemos incumplido.

Los diputados socialistas por Canarias en el Congreso ¿hacen algo por el Archipiélago? Al menos parece que es Coalición Canaria la que capitaliza la atención en todos los temas canarios.

No es así, yo he sido diputado, fui diputado en la novena legislatura, y tuvimos un resultado de 15 representantes de las Cortes. Los diputados son un resultado electoral, pero hay ocasiones donde hay grupos que tienen un diputado o cuatro y tienen una influencia determinante porque puede ser ese diputado clave. La historia ahí la tenemos. Con lo cual, se puede dar el sentimiento o la percepción de que puede mandar más un diputado que a lo mejor siete u ocho. No es así, los siete votos de los diputados socialistas son tan claves como el exclusivo de Coalición Canaria (CC). Pero yo tengo que romper una lanza a favor de los diputados socialistas. No fueron los diputados socialistas canarios los que votaron en contra del artículo 35. Nunca han votado en contra de la isla de La Palma. Siempre han votado a favor de la subida de las pensiones para los canarios. Votaron a favor también de la utilización de las RIC para vivienda. Es decir, siempre se han comprometido con esta tierra, no pueden decir lo mismo otros diputados, por ejemplo, los del Partido Popular (PP), que por cierto, es un partido que gobierna en Canarias.