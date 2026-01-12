Podemos evita posicionarse sobre el acuerdo de financiación pese a las críticas las federaciones de Andalucía o Extremadura

Podemos no desvela su posición sobre el nuevo sistema de financiación autonómica que presentó el pasado viernes el Ministerio de Hacienda tras el acuerdo con ERC. El partido morado critica que la propuesta se ha lanzado "para sacar un titular por parte del Gobierno", pero elude tomar posición pese a las críticas que ya ha recibido la fórmula por parte de las federaciones de Andalucía y Extremadura.

En Andalucía, donde todo viene marcado por la cita electoral de verano, la dirección regional de Podemos han rechazado el planteamiento del acuerdo alcanzado con Oriol Junqueras, que incluía en la ecuación la ordinalidad, por la que más fondos perciben quienes más riqueza tienen. La coordinadora andaluza del partido, Raquel Martínez, lo definió como un "trueque electoral". "Estudiaremos la letra pequeña y haremos una valoración seria, porque la brújula tiene que ser siempre progresividad, solidaridad e igualdad".

Más contundente aún fue el candidato de Podemos Andalucía , el diputado Juan Antonio Delgado, que señaló directamente las consecuencias que tendría el nuevo sistema para Andalucía: "La “ordinalidad” que defiende María Jesús Montero beneficia a las comunidades más ricas y debilita la solidaridad", comenzaba el dirigente en redes sociales. "Para Andalucía supone consolidar la infrafinanciación y limitar recursos para sanidad, educación y servicios públicos. Andalucía como la que más", defendía en redes sociales.

En Extremadura, su líder Irene de Miguel también se mostraba reacia a aceptar la ordinalidad como un criterio. "Ni ordinalidad ni dumping fiscal entre comunidades", señaló en redes, donde defendió un sistema que avance hacia "un país equitativo, justo y que redistribuye la riqueza".

Pese a estas críticas, el portavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández, desde Madrid, ha cuestionado el planteamiento del sistema de financiación, considerando que "es un error poner a los territorios a pelearse entre sí y hacerlo para conseguir un titular", pero al mismo tiempo ha evitado avanzar la posición de los cuatro diputados de Podemos sobre el reparto, que a su juicio "está condenado al fracaso" tras el portazo de Junts.

El dirigente morado ha pedido que la reforma del sistema de financiación autonómico "debe garantizar un suelo mínimo de ingresos para todas las comunidades de España" para asegurar servicios sociales que son competencias de las comunidades autónoma. Además, ha defendido que un nuevo sistema "debe ir ineludiblemente ligado a una reforma fiscal" para impedir también figuras como el "dumping fiscal" . "Tenemos muy claro que hay que ligar dos asuntos", destacó Fernández, uniendo el sentido de su voto a una eventual reforma fiscal que se ha demostrado ya imposible esta legislatura, ante la mayoría imposible del gobierno.

En cualquier caso, desde Podemos evitan pronunciarse específicamente sobre la ordinalidad, que sí ha sido objeto de crítica en sus federaciones de Andalucía o Extremadura, y que también despertó recelos en IU que han sido ya sofocados. Un equilibrio que bien podría relacionarse con las expectativas electorales que Podemos tiene en Catalunya, el único territorio donde lograron superar a la papeleta de Sumar en las últimas elecciones europeas de verano de 2024.