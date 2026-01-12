Nuevos diplomáticos
Felipe VI recibe a la nueva embajadora de Zelenski en España
Siete diplomáticos cumplen con la tradición de acudir al Palacio Real a presentar sus credenciales ante el Rey: son representantes de Ucrania, Finlandia, El Salvador, India, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Hungría
Una vez más, el centro de Madrid, entre el Ministerio de Exteriores y el Palacio Real, se ha visto sorprendido este lunes con la irrupción de unas curiosas caravanas compuestas de elegantes vehículos y la Guardia Real a caballo. Es la ceremonia habitual que protagonizan los nuevos embajadores en España antes de presentar sus credenciales ante el Rey. Es un ritual que se hace desde el siglo XVIII. Se suele esperar varios meses para agrupar a seis o siete países y esta vez les ha tocado a los representantes de Ucrania, Finlandia, El Salvador, India, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Hungría.
Yulia Sokolovska es la nueva embajadora en España de Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, un país que lleva ya casi cuatro años invadido por Rusia en un conflicto al que no se le ve una solución a corto plazo después de que EEUU se haya puesto como prioridad el futuro de Venezuela, donde ha descabalgado a Nicolás Maduro del poder y está decidido a controlar su petróleo, y esté amenazando a otros países como Irán, Cuba y Dinamarca, a la que le quiere arrebatar el control de Groenlandia.
El jefe de Estado español habrá podido analizar con Sokolovska la delicada situación en la que queda Ucrania en este nuevo contexto geopolítico internacional. Felipe VI celebra una reunión cara a cara con cada diplomático tras la entrega de las credenciales. El Monarca se manifestó claramente contra la operación militar de EEUU en Caracas. Defendió el necesario respeto al derecho internacional y pidió que solo los venezolanos sean dueños de su futuro.
En esta ronda, Felipe VI también ha podido hablar con Saleh Ahmad Salem Alsuwadi, embajador de Emiratos Árabes Unidos, país en el que su padre, Juan Carlos I, vive desde agosto de 2020. La familia real emiratí se encarga de la mayoría de los gastos del rey emérito.
