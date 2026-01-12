La jefa de Seguridad Nacional descarta que un ciberataque causara el apagón en España y el PP sugiere que Moncloa no lo ha contado todo

"No existen evidencias de que hubiera un ciberataque". Con esta frase ha tratado la general Loreto Gutiérrez, directora del Departamento de Seguridad Nacional (el DSN), de atajar las sospechas que en el Senado se han expresado este lunes sobre un origen inducido y hostil del apagón que España sufrió el 28 de abril de 2025. A preguntas de Vox sobre por qué el Gobierno consideró al principio que España podía haber sido víctima de un ataque informático, la general ha matizado que en los primeros momentos de la crisis "se valoraron todas las posibilidades", pero se ha remitido a las conclusiones del informe emitido posteriormente por el comité de análisis del apagón para insistir en que esa agresión no tuvo lugar.

La jefa del DSN ha pasado por una de sus comparecencias parlamentarias más espinosas, en las que el Partido Popular y Vox la han acorralado con preguntas que han tratado de certificar que el Gobierno, y más concretamente Moncloa, no supo activar un sistema de seguridad para España en las horas en que falló el suministro eléctrico. "El DSN no tenía ninguna información de que algo como esto podía suceder, no había análisis ni informes sobre problemas en el sistema eléctrico español que pudieran derivar en un cero energético como el que se produjo", ha dicho Gutiérrez.

La senadora navarra Uxue Barcos ha preguntado también si hubo ciberataque, y por qué en el Ejecutivo se tenía como posible esa causa cuando Red Eléctrica ya la había descartado. "En cualquier análisis técnico la prudencia lleva a no descartar ninguna de las posibles causas de un problema -ha explicado Loreto Gutiérrez-. Era una investigación que estaba haciendo un comité de análisis; y ese comité, por prudencia, no descartó desde el principio ninguna de las circunstancias".

Ha querido la casualidad, quizá, que durante la comparecencia de este lunes haya trascendido en algunos medios que una de las principales compañías eléctricas españolas, Endesa, ha sufrido un hackeo que compromete datos confidenciales de su funcionamiento, incluidos los de parte de su clientela.

La directora Gutiérrez sí ha confirmado -si bien sin gran énfasis- que durante el apagón fluyó una campaña de desinformación como la que el director del Gabinete de Presidencia, Diego Rubio, atribuyó a Rusia en los días de la dana de Valencia. La senadora de Vox Paloma Gómez le ha preguntado si con el apagón del 28 de abril se produjo algo similar, y la general ha confirmado que, efectivamente, circulaban entonces "noticias de que parte del apagón se debía a todas las sanciones que se estaban poniendo a Rusia" [por la invasión de Ucrania]. Gutiérrez ha recordado que "la desinformación es un problema, especialmente en situaciones de crisis".

Conclusiones no contadas

Acusando de vago y difuso el informe final del Gobierno sobre el apagón del 28-A, la senadora popular Mar Cotelo ha dejado caer una de las teorías de la conspiración que circulan: la que sostiene que hay datos que el Gobierno ha recibido de los organismos de seguridad y no ha querido dar a conocer, "o bien hay conclusiones que no concuerdan con el relato oficial y que duermen en un cajón", ha dicho.

El día en que toda España -salvo Canarias- se quedó sin luz, "no se valoró adecuadamente la situación, no se activaron con contundencia debida los mecanismos precisos ni se ofreció una explicación concreta y adecuada", ha concluido el Partido Popular este lunes en el Senado. "No hubo previsión, ni coordinación eficaz ni explicaciones suficientes", ha deplorado la senadora Cotelo, que ha sometido a un duro interrogatorio a la directora del DSN.

En el arranque de la sesión de la comisión que investiga el apagón del pasado 28 de abril, el grupo popular, que había pedido la comparecencia de la general, ha puesto de manifiesto que España tiene una estrategia nacional de seguridad energética de 2015, de hace diez años, aún sin renovar. En función de planteamientos viejos, según los populares, el Gobierno calificó el suceso "como un mero incidente técnico, cuando era un riesgo estratégico. España se quedó a oscuras, fue un apagón cero".

Las preguntas de los partidos de oposición han logrado establecer que ningún organismo del sistema de seguridad nacional hizo pruebas de estrés previas para prepararse de cara a una situación que la directora Gutiérrez ha calificado de "inédita". De hecho, el DSN "tuvo conocimiento del apagón en el momento en que se produjo, no antes", ha conseguido el PP que admita Gutiérrez; o sea, no llegaron al DSN datos sobre las oscilaciones en el sistema eléctrico que precedieron a la pérdida de fluido. "No se disponía de información previa de que un evento así fuera a suceder", ha confirmado después la compareciente a preguntas del senador Jordi Gaseni, de Esquerra Republicana.

La directora del DSN ha contado a los senadores que el sistema de Seguridad Nacional trabaja en la elaboración de "una hoja de ruta de resiliencia" en la que se activen centros de crisis de todos los ministerios en situaciones como la vivida, y también "se trabaja" en mejorar el sistema de comunicaciones para que, en caso de un nuevo apagón, no vuelvan a producirse los problemas telefónicos y de internet que lo acompañaron. También el DSN trabaja en redactar recomendaciones para el futuro, pero no ha contado la general Gutiérrez ninguna de las que baraja su departamento.