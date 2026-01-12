Comunidades autónomas
Sánchez reivindica que con la nueva financiación “todos ganan” y pide a los socios evitar la “disputa partidista”
Junts y el BNG ya han manifestado su profunda oposición, mientras que el plan ha dividido a Sumar, socios de coalición, con Compromís y CHA cuestionándolo abiertamente
Pedro Sánchez se ha sacudido las críticas del agravio territorial ante el nuevo modelo de financiación que se presentará este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) al defender que “no hay ganadores y perdedores” porque “todas las comunidades ganan”. El jefe del Ejecutivo, en rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis, tras una reunión este lunes en La Moncloa, ha reivindicado que el modelo pactado previamente con ERC “respeta y salvaguarda la multilateralidad”.
Desde el Gobierno ponen el foco en que las comunidades autónomas contarán en su conjunto con 21.000 millones de euros más si se aplica el nuevo modelo. A pesar de ello, y además del rechazo frontal del PP, otros grupos parlamentarios que apoyaron la investidura han avanzado su oposición. Especialmente Junts, cuyos votos son imprescindibles.
En el Ejecutivo consideran que la reclamación de Junts de un “concierto económico”, que rechazan de plano, no es incompatible con votar a favor de esta propuesta pues, según destacan, “también beneficia a Catalunya”. Concretamente, este territorio recibiría 4.686 millones más, solo por detrás de Andalucía (4.846 millones), la comunidad más beneficiada.
El jefe del Ejecutivo ha repetido, como en otras medidas que nacen cuestionadas por parte del Congreso, que “sudará la camiseta” y dialogará con todas las fuerzas parlamentarias para arrancar su apoyo. Un llamamiento que ha hecho extensivo a todas las fuerzas políticas, además de a las que tienen responsabilidades de gobierno en las comunidades autónomas, “para que dejen de lado la disputa ideológica y partidista y piensen en la ciudadanía”.
Junts y el BNG ya han manifestado su profunda oposición, mientras que el plan ha dividido a Sumar, socios de coalición, con Compromís y CHA cuestionándolo abiertamente. Los posconvergentes, cuyo voto sería imprescindible, han anunciado ya una enmienda a la totalidad. Para los nacionalistas gallegos, la propuesta es discriminatoria con Galicia, Compromís la tilda de insuficiente y la Chunta Aragonista cuestiona que no se recoja la singularidad de este territorio.
La propuesta con un aumento generalizado de recursos para todas las comunidades del régimen común no ha servido tampoco para evitar brechas dentro del propio PSOE al partir de un acuerdo previo con ERC y garantizar la ordinalidad de Catalunya. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lo considera una cesión al independetismo contraria a los principios de progresividad fiscal y redistribución de la izquierda y ha antepuesto la celebración de elecciones a su aprobación. Este mismo lunes, el exministro Jordi Sevilla, lanzó un manifiesto con vocación de alentar una corriente interna crítica en el PSOE donde se lamenta que los acuerdos de investidura obligarían al Ejecutivo de coalición, "a veces bajo chantaje, a aprobar medidas que poco o nada tienen que ver con una agenda socialista para España".
Cohesión territorial
“El PP no quiere reformar el modelo para que las comunidades tengan más recursos, su único objetivo es utilizar el debate de la financiación para confrontar con el Gobierno”, trasladan desde el Ejecutivo con un mensaje fabricado para todos sus candidatos en este ciclo electoral. “Es incompatible creer en el Estado del bienestar y en el Estado de las Autonomías y no apoyar la necesaria reforma del modelo”, añaden tratando de neutralizar las acusaciones de privilegiar a Catalunya sobre el resto de comunidades.
Sánchez ha replicado a las comunidades del PP que el aumento de recursos "sale de la renuncia que hace la Administración General del Estado para financiar otras políticas públicas" de su competencia con el objetivo de financiar las políticas públicas en manos de las comunidades. Un modelo, que según recalcó, garantiza la cohesión territorial porque "no hay mejor manera de unir a los españoles, vivan donde vivan, que reforzando los servicios públicos y la política que le es común".
Suscríbete para seguir leyendo
- La historia de una de las confiterías más conocidas de Oviedo, que cumple cien años: 'Los clientes son los mejores embajadores
- Hallan a un joven desangrándose en el Antiguo de Oviedo tras ser apuñalado por tres personas
- El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
- La 'histórica' cafetería de Oviedo que cierra tras siete décadas: 'Esta semana han llorado aquí muchos clientes
- Las lágrimas de Paula Echevarría y Lorena Castell y el 'sí' de Risto: el talento del Coro Minero conquista 'Got Talent
- La marcha de la cocinera 'Sor Myriam' obliga a cerrar el restaurante de las exmonjas de Belorado en Arriondas
- La peor noche de Reyes de Teresa, asturiana de 96 años: fue al hospital exhausta por una gripe, le niegan cama dos veces y no podía volver a su pueblo por la nieve (hasta que llegó al rescate la Guardia Civil)
- La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés