España convoca al embajador iraní en Madrid para trasladar su "repulsa" a la represión popular ante las manifestaciones

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha convocado este martes al embajador iraní en España para trasladar su "enérgica repulsa y condena" a la represión popular ante las manifestaciones del pueblo iraní.

"Hay que respetar el derecho de manifestación pacífica de los iraníes y de las iraníes, su libertad de expresión, tiene que restablecerse inmediatamente las comunicaciones con el exterior, incluido internet, y vamos a recordarle que el derecho de comunicación libre de los ciudadanos es también un derecho fundamental", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Ha asegurado que también le pedirán que cesen las "detenciones arbitrarias".

"Manifestantes pacíficos"

El Gobierno de España emitió ayer un comunicado de "condena la violencia ejercida contra los manifestantes pacíficos en Irán". Exige a las autoridades del país que "se respete y garantice el ejercicio de la libertad de expresión y de manifestación pacífica"."

El Gobierno de España reclama a las autoridades de Irán que se levanten de manera inmediata todas las restricciones a las comunicaciones y se ponga fin a las detenciones arbitrarias de manifestantes pacíficos", pide el Ministerio.

Según la organización Irán Human Rights, una ONG de iraníes en el exilio en Noruega, la lista de fallecidos incluye ya cerca de 600 manifestantes y alrededor de 85 miembros de las fuerzas de seguridad.

Las protestas comenzaron a finales de diciembre por el alza de los precios y la caída del valor de la moneda iraní, el rial, frente al dólar. Los "bazaristas", comerciantes del bazar de Teherán, fueron los primeros en salir a las calles, pero pronto se les sumaron manifestantes pro democracia o contra la represión religiosa de la teocracia dirigida por los ayatolás. Ha habido revueltas en decenas de ciudades de casi todas las regiones del país persa.