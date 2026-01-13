Gobierno
Rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, en directo
El Gobierno tiene previsto dar luz verde a un anteproyecto de ley que incorporará los 'deepfakes' dentro de los delitos contra el honor
Redacción
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparecerán para explicar los acuerdos adoptados.
Este martes, el Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde a un anteproyecto de ley que incorporará los 'deepfakes' dentro de los delitos contra el honor, según ha confirmado RTVE.
La iniciativa pretende poner freno a la manipulación de imágenes y audios generados mediante inteligencia artificial, una práctica cada vez más extendida en las redes sociales.
- El histórico hotel de Oviedo que cierra este lunes para abordar una profunda reforma
- Hallan a un joven desangrándose en el Antiguo de Oviedo tras ser apuñalado por tres personas
- El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
- La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés
- Los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos
- Un joven se fuga de un centro de menores de Asturias y aparece en Gijón con un gran machete
- El gran despliegue por el pescador de Coaña destapa fricciones entre Emergencias y la Guardia Civil por el mando de los dispositivos
- La dulce historia de Paula y Luis en Vegadeo: dejaron su vida en Madrid para reabrir un obrador de pastelería en la capital veigueña