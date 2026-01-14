Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

No será aforado

Miguel Ángel Gallardo renuncia a su acta en la Asamblea de Extremadura y no irá al Senado

El exdirigente socialista dice que su paso atrás llega tras una reflexión personal y subraya que da este paso “para preservar mi dignidad y recuperar la serenidad que me permita seguir adelante con la conciencia tranquila”

Miguel Ángel Gallardo.

Miguel Ángel Gallardo. / EP

Redacción

Cáceres

Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura hasta la caída de escaños del partido en las elecciones del 21 de diciembre, ha comunicado su decisión de renunciar al acta de diputado a la Asamblea de Extremadura y ha afirmado que da un paso al lado para preservar su dignidad y recuperar la serenidad.

Miguel Ángel Gallardo Miranda ha comunicado este miércoles a la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura su renuncia al acta de diputado en la Asamblea regional, una decisión que ha hecho pública a través de un mensaje difundido en redes sociales.

En su comunicado, el dirigente socialista ha explicado que la renuncia es fruto de una reflexión personal y ha subrayado que da este paso “para preservar mi dignidad y recuperar la serenidad que me permita seguir adelante con la conciencia tranquila”.

Anuncio público

Gallardo ha señalado que “ha sido un honor servir y compartir tantos años de compromiso, esfuerzo y aprendizaje junto a tantas personas maravillosas” y ha agradecido el apoyo recibido por parte de sus compañeros y compañeras durante su trayectoria política.

El ya exdiputado ha indicado que la decisión ha sido trasladada a la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura en la mañana de este miércoles y que responde a la necesidad de apartarse del foco público en este momento.

Una decisión meditada

En un comunicado más amplio, Gallardo ha asegurado que su renuncia “no es fruto de un arrebato ni de una circunstancia puntual”, sino el resultado de una “reflexión larga, serena y profundamente personal”. En ese texto ha precisado que, desde que presentó su dimisión como secretario general del PSOE de Extremadura, ha optado por dar un paso atrás para alejarse del “ruido y los focos”.

Asimismo, ha señalado que su prioridad pasa ahora por afrontar el proceso judicial abierto y defender su honor “con firmeza y serenidad”, al tiempo que ha reclamado “celeridad judicial” para que el caso se resuelva sin dilaciones.

Agradecimiento y compromiso

Gallardo ha agradecido de forma expresa el apoyo de los militantes y de las personas que confiaron en él durante su etapa política y ha afirmado que su decisión de apartarse de la primera línea no supone un abandono definitivo, ya que ha reiterado su compromiso con los valores del PSOE de Extremadura.

