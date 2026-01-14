Adelanto electoral
La primera ministra de Japón disolverá el Parlamento el 23 de enero y convocará elecciones
EFE
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, planea disolver el Parlamento inmediatamente después de que arranque la sesión ordinaria el 23 de enero para convocar elecciones anticipadas, dijo este miércoles uno de los líderes del Partido de la Innovación (Ishin), socio del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD).
Takaichi comunicó sus intenciones de disolver la Dieta (el Parlamento nipón) "inmediatamente" el 23 de enero durante una reunión con el secretario general del PLD, Shunichi Suzuki, y los líderes de Ishin, Hirofumi Yoshimura y Fumitake Fujita.
Yoshimura afirmó a los medios, según declaraciones recogidas por la cadena de noticias japonesa NHK, que Takaichi explicará sus razones en una rueda de prensa el lunes.
