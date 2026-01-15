Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos AsturiasNuevo modelo de financiaciónBecas Amancio OrtegaSentencia Alu IbéricaPescador desaparecidoParada bus HUCA
instagramlinkedin

Tráfico de drogas

La Fiscalía no ve el más mínimo indicio de tráfico de drogas contra Zapatero y pide que se archive la querella de Hazte Oír

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña incoó diligencias para analizar si se le puede abrir una causa al expresidente del Gobierno por apuntalar el régimen de Nicolás Maduro

Imagen de 2017 en la que aparecen Delcy Rodríguez, José Luis Rodríguez Zapatero y Nicolás Maduro

Imagen de 2017 en la que aparecen Delcy Rodríguez, José Luis Rodríguez Zapatero y Nicolás Maduro / EFE

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

MADRID

La Fiscalía Antidroga no ha visto el más mínimo indicio de tráfico de drogas contra expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y ha pedido que se archive la querella que interpuso la asociación Hazte Oír. El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña incoó diligencias previas en relación con una querella de este colectivo por varios delitos, al considerar que la actuación del exdirigente socialista apuntaló la operativa de la presunta organización "narcoterrorista" de Nicolás Maduro, el conocido como 'Cártel de los Soles'.

La decisión del magistrado no suponía la apertura de una investigación formal contra el expresidente, si bien el juez pidió a la Fiscalía que emitiera un informe "sobre la competencia de este órgano judicial para la instrucción" de estas diligencias previas.

Tal y como adelantó esta redacción Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en los procedimientos abiertos en torno al Gobierno --'caso Koldo', hidrocarburos, Begoña Gómez, hermano de Sánchez-- interpuso una querella en la Audiencia Nacional contra Zapatero en la que sostiene que el expresidente español habría intervenido en hechos susceptibles de encaje en delitos como el tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Noticias relacionadas y más

Los querellantes aseguran que tras analizar las vías legales en Estados Unidos y el "indictment" (escrito de acusación) hecho público en relación con Maduro, su esposa Cilia Flores y otras personas acusadas en dicho país, existe la posibilidad de trasladar a España la persecución de posibles responsabilidades del expresidente por su relación con el régimen chavista.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
  2. De Madrid a Cornellana: la pareja que compró la casa de postas para escapar del ruido urbano y la contaminación
  3. Vox denunciará al Ayuntamiento de Oviedo ante el Principado por utilizar el Campo San Francisco como un 'recinto ferial
  4. El increíble 'boom' en Asturias por el ansiado eclipse solar: alojamientos casi llenos (incluso barcos) y 950 euros por noche
  5. Así será la gran parada del HUCA: con dos dársenas para absorber los 430 autobuses al día
  6. La Aemet alerta de la bajada de temperaturas en Asturias: vuelven los valores bajo cero
  7. Adrián González, director del instituto de Cangas del Narcea: 'Una posibilidad para dejar de perder matrículas es aumentar la FP
  8. Tres empresas asturianas, entre las 200 más atractivas para trabajar en España

La Junta de Castilla y León indemnizará a las familias de los pacientes oncológicos del Hospital de Burgos

La Junta de Castilla y León indemnizará a las familias de los pacientes oncológicos del Hospital de Burgos

Regresan a la Tierra los cuatro astronautas evacuados por una emergencia médica

Divertia responde a la anulación judicial de "Siente Xixón" culpando al gobierno del Principado

Divertia responde a la anulación judicial de "Siente Xixón" culpando al gobierno del Principado

¿Toda la izquierda del PSOE en Asturias en una candidatura única en 2027? Somos, la marca de Covadonga Tomé, da el primer paso

¿Toda la izquierda del PSOE en Asturias en una candidatura única en 2027? Somos, la marca de Covadonga Tomé, da el primer paso

La financiación escala la guerra entre el Principado y el PP: la Vicepresidenta acusa a Queipo de "machismo" por criticar que fuese ella al Consejo con la Ministra Montero

La financiación escala la guerra entre el Principado y el PP: la Vicepresidenta acusa a Queipo de "machismo" por criticar que fuese ella al Consejo con la Ministra Montero

Primeros pasos (en forma de andamios) para la reapertura de la pasarela peatonal de Caborana, en Aller

Primeros pasos (en forma de andamios) para la reapertura de la pasarela peatonal de Caborana, en Aller

Las obras en el parque De la Ballina de la Villa toman forma: estas son las mejoras en marcha en el jardín histórico

Las obras en el parque De la Ballina de la Villa toman forma: estas son las mejoras en marcha en el jardín histórico

Isaac Aguirre se jubila después de dieciséis años y deja huérfano "El Duende de Argüelles": "Me gustaría que no fuese una muerte anunciada"

Isaac Aguirre se jubila después de dieciséis años y deja huérfano "El Duende de Argüelles": "Me gustaría que no fuese una muerte anunciada"
Tracking Pixel Contents