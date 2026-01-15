83 años
Irene de Grecia, la hermana de la reina Sofía, muere en la Zarzuela
Llevaba décadas viviendo en Madrid con su hermana y fue un apoyo fundamental en los momentos más difíciles de la esposa de Juan Carlos I
La reina Sofía, Felipe VI y Letizia han anunciado este mediodía en un comunicado que Irene de Grecia ha fallecido esta mañana, a las 11.40 horas, en el Palacio de la Zarzuela. Tenía 83 años. La muerte se produce tras un periodo de salud muy delicada que había llevado incluso a Sofía a cancelar compromisos oficiales que tenía esta semana en Canarias y permanecer junto a su hermana estos últimos días.
La mujer, que nació en Suráfrica en 1942, vivió las últimas cuatro décadas con la familia real española en la Zarzuela. Estaba muy unida a su hermana y fue su confidente y su apoyo durante las sucesivas crisis familiares y con Juan Carlos I que Sofía ha sufrido a lo largo de su vida. En 2018, el Gobierno español le concedió la nacionalidad por carta de naturaleza, reconociendo sus "estrechos lazos personales" con la familia real y su "especial vinculación" con España.
