Pujol Ferrusola multiplicó por seis la inversión en México de directivos de una adjudicataria de obra pública

Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, multiplicó por seis la inversión que realizó en México junto con el que fuera presidente de la constructora Isolux, el imputado Luis Delso, y su vicepresidente hasta 2016, José Gomis Cañete. Este último ha explicado este jueves como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por la fortuna oculta de la familia Pujol en Andorra la importante rentabilidad que le generó la operación, consistente en el desarrollo de un complejo turístico en Baja California, compuesto por hoteles, campos de golf y otros servicios.

"Yo multipliqué mi inversión por seis", ha reconocido Gomis, quien ha explicado que junto con Delso aportó 6,5 millones al denominado proyecto Azul Cortés, en la Baja California, de forma privada a través de una de sus sociedades, aunque después se lo vendieron por una cantidad importante a Isolux, compañía que también dirigían. Insolux recibió adjudicaciones de obra pública en Catalunya.

Gomis, que ha comparecido como testigo, ha precisado que Pujol Ferrusola aportó a la operación unos dos millones de euros y un cuarto inversor, 1,5 millones. El fiscal sostiene en su escrito de acusación que Imisa, una de las empresas del hijo del presidente, entró a participar en un 21,5% del fideicomiso (cesión de la gestión del proyecto a una persona) en septiembre de 2006 "mediante una portación simbólica de tan solo un peso mexicano". "No es verdad", ha recalcado. Las defensas han precisado que, posteriormente, Pujol Ferrusola aportó más sumas de dinero. Apenas dos años después, el 4 de diciembre de 2008, Imsa vendió esa participación por 15,2 millones de euros, lo que supone una plusvalía de 12,7 millones de euros, precisa la acusación pública.

Negocio redondo

Tras la salida de Pujol Ferrusola, Juandro Consultores, una empresa mexicana utilizada como puente en el proyecto, trasmitió la totalidad del negocio del complejo Azul Cortés, al Grupo Insolux, por 126 millones de dólares de la época. "Creo que fueron menos, unos 83 millones", ha explicado Gomis ante el tribunal. La fiscalía sostiene que este proyecto fue utilizado por Pujol Ferrusola y su exmujer Mercè Gironés (también vinculada a la empresa Imisa y también acusadas) para encubrir movimientos de capitales; no respondió a una actividad mercantil ordinaria, sino que consistió en una operación simulada para transferir fondos a los Pujol.

Gomis ha relatado que el proyecto de México llegó a sus manos a través de Delso, al que "le gustó mucho". Cuando él mismo viajó a México, vio en directo la posibilidad de un negocio que podía ser beneficioso. "Era impresionante", ha detallado. Por esta razón, decidieron Delso y él, a través de una sociedad conjunta, invertir en este desarrollo urbanístico. "Cada accionista pagó su parte. A mí me gusta tener la mayoría porque no me interesa que me mande nadie y que el proyecto se realice dentro de la absoluta legalidad, como así fue", ha detallado justo antes de añadir que no lo que no hace es "regalar un duro a nadie, ni a Pujol Ferrusola, ni a Delso". Al hijo del expresidente no le llegó a ver nunca en persona.