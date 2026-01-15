Caso Koldo
La UCO pide investigar la cooperativa que recibió 376.000 euros de la empresa atribuida a Santos Cerdán
Los agentes consideran que para poder avanzar resulta fundamental indagar en las cuentas de la sociedad que contrató a la hermana del expolítico del PSOE
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente una serie de diligencias para poder profundizar en las pesquisas abiertas en relación con el presunto amaño de adjudicaciones de obra pública. Para ello ha solicitado permiso para poder acceder a la cuenta bancaria de la cooperativa Erkolan a la que Servinabar, la empresa cuya titularidad los investigadores atribuye en un 45% a Santos Cerdán, "transfirió un total de 367.290 euros entre junio de 2020 y mayo de 2025.
Los agentes destacan que el pago coincide con la contratación de la hermana del ex secretario de Organización del PSOE, Belén Cerdán León, por parte de la cooperativa. En sus informes anteriores la Guardia Civil había concluido que los pagos realizados por la empresa en la que consta como administrador único Antxon Alonso -uno de los tres detenidos en el caso Sepi- "habrían tenido por objetosoportar el abono de las nóminas de la hermana de Cerdán.
