Investigación a la mujer del presidente
Fiscalía acusa a Peinado de "engordar una causa ya voluminosa" contra Begoña Gómez con el rescate de Air Europa, vetado por la Audiencia
Se adhiere al recurso presentado por la mujer de Sánchez contra la petición realizada por el juez a la UCO sobre "si han aparecido hechos nuevos" que la relacionen con la operación
"Se está engordando una causa ya voluminosa con materia ajena a su objeto definido". De esta forma tan rotunda se expresa el fiscal del caso Begoña Gómez, José Manuel San Baldomero, en un escrito en el que se adhiere al recurso presentado por la defensa de la mujer del presidente del Gobierno contra una petición realizada por el juez Juan Carlos Peinado a Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, inquiriendo si "han aparecido hechos nuevos" sobre el rescate Air Europa que le permitan investigar pese al freno que le impuso la Audiencia de Madrid sobre este asunto.
La consulta que fue realizada por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid el pasado mes de diciembre, se realizó además a raíz de la petición de un abogado, Eduardo Martín-Duarte, habitual en la presentación de denuncias 'fake' en Fiscalía y otros tribunales contra el Gobierno, que de momento no han encontrado respuesta alguna por falta de fundamentación.
"Debemos añadir que, siendo la causa matriz un procedimiento ante el tribunal del jurado, resulta chocante que se acuerden en este marco estas diligencias instructoras o cuasi instructoras cuando los hechos deberían estar definidos", agrega la Fiscalía, que se queja de que se intente "engordar" un procedimiento "acumulando hechos en los que unos se supone avanzan y otros se encuentran en estudio", según el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
