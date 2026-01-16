Es oficial: la DGT quiere que compartas coche para ir a trabajar y empieza a vigilar los trayectos a la oficina

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha impulsado un proyecto piloto para fomentar el coche compartido entre personas que trabajan en el entorno de su sede principal, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, con la colaboración de una empresa que proveerá la plataforma tecnológica para poner en contacto a los usuarios.

Según ha informado Tráfico en un comunicado, el objetivo es promover la movilidad segura y sostenible, mejorar la fluidez de la circulación, reducir la siniestralidad vial laboral, reducir costes y optimizar trayectos en una zona con gran concentración de centros de trabajo y desplazamientos diarios.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha firmado el convenio de colaboración este jueves con la directora de TRIBBU, Paloma Martín, que será la que proveerá una solución tecnológica para conectar a las personas con rutas y horarios similares.

Según ha especificado la empresa en otro comunicado, la plataforma conectará a conductores y pasajeros con recorridos similares y permitirá medir el impacto real de los trayectos compartidos, generando datos útiles para los conductores y para el diseño de políticas de movilidad más eficientes.

Por su parte, la DGT pondrá a disposición hasta 30 plazas de aparcamiento en sus instalaciones para los usuarios del proyecto cuando estos no dispongan de espacio en sus empresas.

Banco Santander, Alsa, Grupo Planeta, Vocento y ASISA se han unido al proyecto '28027 comparte coche', que toma su nombre del distrito madrileño en el que se desarrollará, además de la propia DGT.

Tráfico ha destacado que la iniciativa tiene un potencial de alcance de más de 5.000 empleados, lo que la sitúa como "una experiencia piloto de gran relevancia y escalabilidad en la movilidad urbana", ya que permitirá extraer aprendizajes valiosos con vistas a su posible extensión a otros lugares.

Para la DGT, los desplazamientos al trabajo son una prioridad en materia de seguridad vial ya que, según datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, uno de cada diez siniestros de trabajo con baja en España es de tráfico y, dentro de ellos, el 72 % se produce en el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo.

Con este proyecto, se busca reducir el número de vehículos que circulan con una sola persona, optimizar el uso del espacio público, reducir emisiones contaminantes, facilitar el acceso a las plazas de aparcamiento y llevar a cabo "una movilidad más eficiente, segura y respetuosa con el entorno urbano", ha detallado la nota.

Para la directora de TRIBBU, este piloto, con el que esperan activar a entre el 10 y el 15 % de la plantilla, es un paso más para convertir el coche compartido en una opción habitual dentro de la movilidad al trabajo.