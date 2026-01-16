Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos AsturiasNuevo modelo de financiaciónBecas Amancio OrtegaSentencia Alu IbéricaPescador desaparecidoParada bus HUCA
instagramlinkedin

Tribunales

El Supremo juzgará en abril a Ábalos, Koldo y Aldama por la compra de mascarillas en la pandemia

El 6 de febrero se celebrará una audiencia en la que escuchará las cuestiones preliminares planteadas por las defensas

Una imagen de archivo del exministro José Luis Abalos.

Una imagen de archivo del exministro José Luis Abalos. / EP

EP

Madrid

El Tribunal Supremo tiene previsto juzgar el próximo mes de abril al exministro José Luis Ábalos, el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que el alto tribunal celebrará el 6 de febrero a las 10.00 horas una audiencia en la que escuchará las cuestiones preliminares planteadas por las defensas. En el caso de no prosperar, el Supremo juzgaría a los tres acusados en el mes de abril, en una fecha aún por determinar.

La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.

Según una providencia a la que tuvo acceso esta agencia de noticias, los magistrados que celebrarán el juicio serán el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana Ferrer, Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández.

El magistrado instructor de la causa, Leopoldo Puente, acordó procesar a Ábalos, Koldo y Aldama al considerar que "se concertaron" para aprovechar la condición del entonces ministro y su "influencia" para "beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades s

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere el pasajero de un avión en el Aeropuerto de Asturias: una viajera y sanitarios de una UVI móvil desplazada (el aeródromo ya no tiene ambulancia) intentaron reanimarle
  2. Cura busca hostelero: el sacerdote de uno de los santuarios más visitados de Asturias ofrece regentar un bar a 1.200 metros de altitud
  3. La cantante asturiana que triunfa con una orquesta gallega: 'Es muy exigente, pero me encanta y me he adaptado muy bien
  4. Este gigante de la moda cierra su último local propio en Oviedo y atraviesa una grave crisis económica
  5. Reabre una de las cafeterías más conocidas de Avilés (y no es el único cambio en el pequeño comercio local)
  6. Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
  7. Lo que han conseguido los médicos con la huelga en Asturias: guardias de 12 horas, más sueldo para los MIR, menos penalización si trabajan en la privada...
  8. El increíble 'boom' en Asturias por el ansiado eclipse solar: alojamientos casi llenos (incluso barcos) y 950 euros por noche

Es oficial: la DGT quiere que compartas coche para ir a trabajar y empieza a vigilar los trayectos a la oficina

Es oficial: la DGT quiere que compartas coche para ir a trabajar y empieza a vigilar los trayectos a la oficina

El Real Titánico ya tiene nuevo entrenador para buscar la salvación: Román Cándano

El Real Titánico ya tiene nuevo entrenador para buscar la salvación: Román Cándano

VIDEO: Caen por segunda vez la falsa médico "Hada" y su hijo por recetar sin licencia y prescribir terapias inventadas: una de las diez víctimas reside en Asturias

VIDEO: Caen por segunda vez la falsa médico "Hada" y su hijo por recetar sin licencia y prescribir terapias inventadas: una de las diez víctimas reside en Asturias

La estrategia de Gijón para afrontar el turismo en la próxima década: destacionalizar el número de viajeros y retorno real para los negocios de casa

La estrategia de Gijón para afrontar el turismo en la próxima década: destacionalizar el número de viajeros y retorno real para los negocios de casa

Aviso por posible estafa en la venta fraudulenta de entradas para el partido del Sporting ante la Cultural

Aviso por posible estafa en la venta fraudulenta de entradas para el partido del Sporting ante la Cultural

Si manchas tu ropa con lejía, no la tires: el sencillo truco con limón y tomate que devuelve a tus prendas su estado original

Si manchas tu ropa con lejía, no la tires: el sencillo truco con limón y tomate que devuelve a tus prendas su estado original

Oviedo recupera el cubo negro de la basura a diario para mejorar el reciclaje y el vidrio se recogerá tres días a la semana

Oviedo recupera el cubo negro de la basura a diario para mejorar el reciclaje y el vidrio se recogerá tres días a la semana

Musgos: qué son y por qué son importantes para los ecosistemas

Musgos: qué son y por qué son importantes para los ecosistemas
Tracking Pixel Contents