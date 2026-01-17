En Madrid
La Casa Real despide a Irene de Grecia, hermana de Sofía, con la ausencia de Juan Carlos I
Los médicos desaconsejaron al rey emérito que realizase el viaje desde Abu Dabi debido a su estado de salud
A hombros de un piquete de honor de la Guardia Real ha entrado el féretro de Irene de Grecia, hermana pequeña de la reina Sofía, en la catedral ortodoxa griega de San Andrés y San Demetrio en Madrid, donde se ha ofrecido un respondo tras su fallecimiento el pasado jueves. La reina emérita ha estado arropada por Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía, y sus hijas, las infantas Cristina y Elena. Quien no ha estado presente es Juan Carlos I, debido a que los médicos le desaconsejaron viajar desde Abu Dabi.
Tras un periodo delicado de salud, Irene de Grecia falleció el pasado jueves, a la edad de 83 años. Este sábado se ha producido el primer gesto en recuerdo de la tía de Felipe VI con un responso íntimo en la catedral ortodoxa griega de San Andrés y San Demetrio, que tiene capacidad para una cincuentena de personas. El féretro ha entrado cubierto por la bandera de la familia real griega, ya que Irene ostentaba el título de princesa de Grecia y Dinamarca.
Hasta allí ha llegado Sofía, muy unida a su hermana, que durante las últimas cuatro décadas ha viviendo en dependencias del palacio de la Zarzuela, de riguroso luto. En todo momento, la Princesa Leonor ha estado pendiente de su abuela, quien le agarraba del brazo en este complicado trance. Además, la reina emérita ha agradecido en varias ocasiones a los ciudadanos que estaban presente y le expresaban su apoyo en este delicado momento.
La Infanta Sofía, en un segundo plano y sin quitar ojo de encima a su hermana y a su abuela, iba detrás de ellas, mientras que sus padres encabezaban la fila para entrar en la catedral y velar a la princesa Irene de Grecia. También han acudido la infanta Margarita de Borbón, hermana de Juan Carlos I, junto a su marido Carlos Zurita, y otros miembros de la familia Urdangarín Borbón y Marichalar Borbón. Así, la única ausencia reseñable ha sido la del rey emérito. Tras el sepelio, los miembros de la familia real han firmado en un libro de recuerdo.
Tras el sepelio, a partir de las 13:00 horas, la capilla se abrirá al público para todos aquellos que quieran dar el último adiós a Irene de Grecia y habrá un vídeo con fotos de la tía del rey para recordarla. El lunes se celebrará el funeral en la Catedral Metropolitana de Atenas, a las 12:00, a donde también acudirá Felipe VI, Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía para arropar a Sofía.
