PP
Azcón, sobre la nueva financiación autonómica: "Cuando la ministra de Hacienda es socialista y no la entiendes, te quiere joder"
El presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP asegura que la comunidad va a "poner pie en pared" contra los independentistas catalanes "ante los que los aragoneses no se van a arrodillar"
Sergio H. Valgañón
El presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP en la comunidad, Jorge Azcón, ha vuelto a rechazar este domingo el nuevo modelo de financiación autonómica presentado el pasado jueves por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Una ministra a la que se ha referido directamente: "Cuando la ministra de Hacienda es socialista y no la entiendes al explicar la financiación, te quiere joder". Un punto álgido en un discurso cargado de defensa de "la igualdad y la solidaridad entre territorios" y en el que ha presumido de un PP "unido" en toda España y con proyecto para todas las comunidades.
Chueca: "El PP tiene una visión de España generosa y constitucional"
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha hecho de maestra de ceremonias y ha reivindicado a la capital aragonesa como “una ciudad que cuando se complican las cosas da un paso al frente” y ha calificado de “histórica” la declaración firmada por los barones populares.
“España no se dividirá, no se improvisará y se gobernará con rigor, no se negociarán principios y se defenderá la unidad de todos los españoles”, ha vaticinado Chueca sobre un hipotético Gobierno liderado por Núñez Feijóo. “Tenemos una visión de una España generosa, democrática y constitucional”, ha aseverado la regidora, que ha defendido que el deseo conservador es el de “defender lo que es de todos a la vez que defender nuestros territorios” como aspiración a la nueva financiación autonómica que quiere desarrollar el PP.
La alcaldesa ha reclamado “abordar” cambios en la financiación local y ha considerado que Zaragoza, con esta cita, muestra a “un Partido Popular como un partido unido, capaz de firmar una declaración porque comparte y tiene unión en criterios, objetivos y principios”, entre los que ha citado “igualdad, libertad y solidaridad”. Todo enmarcado en “el liderazgo del presidente Feijóo en todo el territorio nacional”. Chueca ha defendido que su líder nacional ha demostrado que “se puede defender a Galicia defendiendo a la vez a todos los territorios”.
Con ataques a Vox, a los que ha acusado de “bloquear políticas y presupuestos y abandonando los Gobiernos”, Chueca se ha mostrado convencida de que el PP “seguirá gobernando en Aragón” y a construir “una España de futuro” con Feijóo como presidente.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- El Grupo Paraguas, conocido por el restaurante Amazónico, desembarca en Asturias: aquí abrirá su primer restaurante en la región
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
- Las primeras palabras del propietario del grupo Paraguas sobre sus planes para el edificio del histórico Logos de Oviedo: 'Será un proyecto muy bonito e ilusionante
- Los vecinos de Oviedo que no reciclen correctamente recibirán multas de 750 euros: 'Hay que poner freno de una vez
- Yulia Codau, la rumana que llegó a Grado y ahora cultiva faba asturiana: 'No sé si merece la pena seguir, quienes intentamos hacerlo bien tenemos muchos requisitos
- Asturias tirita de frío con 7,9 grados bajo cero: estos son los dos puntos de la región que están entre los lugares más gélidos del país
- Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”