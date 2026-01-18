Azcón, sobre la nueva financiación autonómica: "Cuando la ministra de Hacienda es socialista y no la entiendes, te quiere joder"

El presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP en la comunidad, Jorge Azcón, ha vuelto a rechazar este domingo el nuevo modelo de financiación autonómica presentado el pasado jueves por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Una ministra a la que se ha referido directamente: "Cuando la ministra de Hacienda es socialista y no la entiendes al explicar la financiación, te quiere joder". Un punto álgido en un discurso cargado de defensa de "la igualdad y la solidaridad entre territorios" y en el que ha presumido de un PP "unido" en toda España y con proyecto para todas las comunidades.

Chueca: "El PP tiene una visión de España generosa y constitucional"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha hecho de maestra de ceremonias y ha reivindicado a la capital aragonesa como “una ciudad que cuando se complican las cosas da un paso al frente” y ha calificado de “histórica” la declaración firmada por los barones populares.

“España no se dividirá, no se improvisará y se gobernará con rigor, no se negociarán principios y se defenderá la unidad de todos los españoles”, ha vaticinado Chueca sobre un hipotético Gobierno liderado por Núñez Feijóo. “Tenemos una visión de una España generosa, democrática y constitucional”, ha aseverado la regidora, que ha defendido que el deseo conservador es el de “defender lo que es de todos a la vez que defender nuestros territorios” como aspiración a la nueva financiación autonómica que quiere desarrollar el PP.

La alcaldesa ha reclamado “abordar” cambios en la financiación local y ha considerado que Zaragoza, con esta cita, muestra a “un Partido Popular como un partido unido, capaz de firmar una declaración porque comparte y tiene unión en criterios, objetivos y principios”, entre los que ha citado “igualdad, libertad y solidaridad”. Todo enmarcado en “el liderazgo del presidente Feijóo en todo el territorio nacional”. Chueca ha defendido que su líder nacional ha demostrado que “se puede defender a Galicia defendiendo a la vez a todos los territorios”.

Con ataques a Vox, a los que ha acusado de “bloquear políticas y presupuestos y abandonando los Gobiernos”, Chueca se ha mostrado convencida de que el PP “seguirá gobernando en Aragón” y a construir “una España de futuro” con Feijóo como presidente.