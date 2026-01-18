Cónclave del PP
Feijóo asegura que Sánchez "alienta el enfrentamiento" con el modelo de financiación autonómica
El líder del PP defiende el papel de las autonomías como "salvaguarda" de la unidad de España
EFE
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este domingo el papel de las comunidades autónomas como la "salvaguarda" de la unidad de España frente a los que "trabajan" para dividir al país con propuestas como la nueva financiación autonómica del Gobiernode Pedro Sánchez.
"El Estado autonómico está siendo la red de seguridad contra quien está dispuesto a llevarse cualquier cosa por delante", ha apuntado Feijóo en un acto en Zaragoza, acompañado de todos los barones del partido.
Feijóo ha hecho estas declaraciones después de que los líderes y presidentes autonómicos del Partido Popular hayan firmado la 'Declaración de Zaragoza', un documento que contiene la propuesta de financiación autonómica de la formación.
