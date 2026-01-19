SENTENCIA
Confirman la condena a Alberto Luceño y la absolución de Luis Medina en el caso Mascarillas
EFE
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la sentencia del caso Mascarillas, que condenó al empresario Alberto Luceño por fraude a Hacienda y absolvió a este acusado y al aristócrata Luis Medina de estafa, al no considerar probado que ninguno de los dos engañara al Ayuntamiento de Madrid para embolsarse una comisión de 6 millones de euros en plena pandemia.
En una sentencia a la que ha tenido acceso EFE, el Alto Tribunal madrileño desestima los recursos interpuestos por las acusaciones y confirma íntegramente el fallo dictado por la Audiencia Provincial de Madrid el pasado mes de marzo, tras un juicio en el que la mayor pena que se solicitaba para ambos era por el delito de estafa (la Fiscalía solicitaba 7 años).
Así la sentencia confirma la condena a Alberto Luceño a 3 años y 8 meses de cárcel, multa de 3,5 millones de euros y a indemnizar a la Agencia Tributaria con 1,3 millones de euros al considerar probado que utilizó documentación falsa para fines ajenos a los estrictamente administrativos, y que imputó indebidamente a una sociedad mercantil unos rendimientos profesionales que correspondían a su actividad personal.
La Sala confirma igualmente la absolución de ambos acusados respecto de los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil relacionados con los contratos de suministro de mascarillas, guantes y test de anticuerpos al Ayuntamiento de Madrid, a través de su empresa municipal, en el momento más duro de la pandemia de coronavirus.
El tribunal concluye que no ha quedado acreditado que existiera engaño penalmente relevante y subraya que el Ayuntamiento de Madrid autorizó las compras atendiendo al precio final, las características del producto y las condiciones de entrega, sin que la existencia o cuantía de las comisiones formara parte esencial del consentimiento.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Las primeras palabras del propietario del grupo Paraguas sobre sus planes para el edificio del histórico Logos de Oviedo: 'Será un proyecto muy bonito e ilusionante
- Intensa búsqueda en Cangas del Narcea: Guardia Civil, 112, vecinos y hasta cazadores peinan el concejo para encontrar a una mujer de 49 años que salió a hacer la compra y ya no volvió
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre en Langreo al dar marcha atrás: 'Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer y fíos
- Asturias tirita de frío con 7,9 grados bajo cero: estos son los dos puntos de la región que están entre los lugares más gélidos del país
- Fallece en Oviedo a los 84 años el catedrático de Matemáticas Marcial Fernández
- El Sporting de Gijón comienza ya las gestiones con el Zaragoza por Dani Gómez: las vías abiertas y las claves