Condena del exfiscal general
García Ortiz alega ante el Supremo que su condena supone un "secuestro" frente a ataques a la Fiscalía para pedir su nulidad
La Abogacía del Estado argumenta el trámite necesario para poder acudir al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales
La Abogacía del Estado, en nombre del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, ha presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo un escrito de 45 páginas, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, para pedir la nulidad la sentencia que le condenó a una inhabilitación por dos años por vulneración de datos reservados de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Entre los siete motivos de nulidad alegados, argumenta que la "construcción doctrinal" realizada para condenarle supone "un secuestro" a la posibilidad de que, como ocurrió en su caso, la Fiscalía pueda reaccionar cuando "se ve gravemente atacada".
Este veto impide, según esta parte, que tanto el Ministerio Público como su máximo dirigente, el fiscal general, emitan comunicados y desmentidos institucionales cuando se producen situaciones como la ocurrida en su caso, cuando se informó falsamente de que la Fiscalía había propuesto un pacto al empresario Alberto González Amador que después había sido frenado "desde arriba".
Ello vacía de contenido "su función constitucional de información y defensa de la legalidad ante la ciudadanía y generando un efecto amedrentamiento evidente ("chilling effect") en los términos reiteradamente censurados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", agrega el escrito. La petición de nulidad resulta necesaria para que en el caso de rechazarse, como con casi toda la probabilidad ocurrirá en los próximos días, García Ortiz pueda recurrir formalmente ante el Tribunal Constitucional por vulneración de sus derechos fundamentales.
