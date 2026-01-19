Caso Koldo
Koldo saldrá de la cárcel este miércoles para recoger en persona los dispositivos analizados por la UCO
El juez Moreno acuerda que esté presente en la entrega del disco duro con las grabaciones estudiadas por la Guardia Civil
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordenado que Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, sea trasladado desde la cárcel de Soto del Real al Juzgado Central de Instrucción número 2 para entregarle en persona un disco duro con copia del contenido varios dispositivos móviles que les fueron intervenidos.
En una providencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el magistrado acuerda el traslado desde el centro penitenciario en el que ingresó por orden del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente el pasado 27 de noviembre ante el "extremo" riesgo de fuga que representa la inmediatez del juicio por las irregularidades en la compra de mascarillas por organismos dependientes de Transportes.
El juez responde así tras informarle la Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de la Dirección General de la Guardia Civil que le entregarán "un disco duro con copia del contenido de varios dispositivos móviles intervenidos al investigado".
El magistrado afirma que "visto su contenido, hágase entrega, personalmente a dicho investigado, del mencionado disco duro, citándole ante este Juzgado para el próximo día 21 de enero" para lo que puede estar presente su abogada, Leticia de la Hoz. "Constando que Koldo García Izaguirre se encuentra interno en el Centro Penitenciario Madrid V, a disposición del Tribunal Supremo, líbrese oficio dirigido a dicho centro para su traslado el día y hora señalado a retirar el mencionado disco duro".
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Las primeras palabras del propietario del grupo Paraguas sobre sus planes para el edificio del histórico Logos de Oviedo: 'Será un proyecto muy bonito e ilusionante
- Intensa búsqueda en Cangas del Narcea: Guardia Civil, 112, vecinos y hasta cazadores peinan el concejo para encontrar a una mujer de 49 años que salió a hacer la compra y ya no volvió
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre en Langreo al dar marcha atrás: 'Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer y fíos
- Asturias tirita de frío con 7,9 grados bajo cero: estos son los dos puntos de la región que están entre los lugares más gélidos del país
- Fallece en Oviedo a los 84 años el catedrático de Matemáticas Marcial Fernández
- El Sporting de Gijón comienza ya las gestiones con el Zaragoza por Dani Gómez: las vías abiertas y las claves