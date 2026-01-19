Accidente ferroviario
Manos Limpias se persona como acusación popular en el juzgado de Córdoba y reclama una pericial que evite la destrucción de pruebas
La organización es una acusación habitual en causas contra el Gobierno de Sánchez
Manos Limpias, una organización habitual en las causas abiertas contra el entorno o el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha presentado su personación en las diligencias abiertas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 2 de Montoro (Córdoba), cuya jueza titular es la que se encontraba de guardia con ocasión del accidente ferroviario entre trenes de alta velocidad en las cercanías de Adamuz. Se trata de la primera acusación popular solicita ser parte en el procedimiento, mientras que otras organizaciones como Liberum o Iuistitia Europa, lo están considerando.
Además del escrito formal de personación como acusación popular, reclama la "imprescindible y urgente" elaboración de un informe pericial independiente, a fin de evitar la "destrucción de pruebas esenciales " para el esclarecimiento de los hechos, según señalan a EL PERIÓDICO fuentes de esta organización.
"Por encima de cualquier consideración sobre la prestación del servicio público debe prevalecer el derecho a conocer la verdad de lo sucedido, especialmente cuando se trata de un suceso que ha costado la vida a decenas de personas", agregan en un comunicado.
En todo caso, tal y como ha informado ya esta redacción, La Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil, la misma que rige a la UCO, interviene ya en el caso del accidente ferroviario de Adamuz, después de que Interior haya decidido enviar a los agentes de la Unidad Central de Criminalística del instituto armado a la zona del siniestro. Los especialistas, enviados desde la Dirección General del cuerpo en Madrid, trabajan desde primera hora de la mañana en la recogida de muestras biológicas y otro tipo de investigaciones forenses, así como en la acumulación de datos para el juzgado, confirman fuentes de Interior.
