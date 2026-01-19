COMICIOS
Mañueco convoca elecciones en Castilla y León el 15 de marzo y agota el margen de la legislatura
La campaña empezará el 27 de febrero y la sesión constitutiva de las Cortes tendrá lugar a las 11.30 horas del 14 de abril
EP
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este lunes, 19 de enero, la disolución de las Cortes y ha convocado elecciones en la Comunidad Autónoma para el domingo 15 de marzo.
De este modo, el presidente de la Junta ha cumplido su objetivo de agotar la legislatura, ya que el 15 de marzo es la fecha límite para la celebración de los comicios autonómicos --las últimas elecciones tuvieron lugar el domingo 13 de febrero de 2022--.
Fernández Mañueco ha agotado plenamente el margen legal del mandato para la firma del decreto de convocatoria de los comicios que se celebrarán en solitario por segunda vez consecutiva, con la particularidad en este caso de que ha habido comicios autonómicos previos en Extremadura, el 20 de diciembre, y el 8 de febrero en Aragón.
La campaña electoral tendrá una duración de 15 días y comenzará a las 00.00 horas del 27 del viernes 27 de febrero para concluir a las 24.00 horas del 13 de marzo. Por su parte, la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León de la XII Legislatura tendrá lugar a las 11.30 horas del 14 de abril, martes.
En aplicación de lo establecido en el Estatuto de Autonomía y en la Ley Electoral de Castilla y León, las Cortes de la XII Legislatura estarán formadas por ochenta y dos procuradores, uno más que en la ahora disuelta, tras ganar un escaño por Segovia que se reparten por circunscripciones de este modo: 15 por Valladolid, 13 por León, 11 por Burgos, 10 por Salamanca, 7 por Ávila, Palencia, Segovia y Zamora en cada caso, y 5 por Soria.
