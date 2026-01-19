Tres descarrilado
Sánchez se traslada a la zona del accidente ferroviario en Adamuz tras cancelar toda su agenda
El jefe del Ejecutivo ya canceló anoche toda su agenda institucional prevista para este lunes y estuvo en continuo contacto con el ministro de Transportes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se trasladará a lo largo de esta mañana a la zona del accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba), para conocer de primer mano la situación. El jefe del Ejecutivo ya canceló anoche toda su agenda institucional prevista para este lunes, incluida una reunión con el líder del PP en La Moncloa, Alberto Núñez Feijóo. Este martes tenía agendado un viaje para acudir a Davos (Suiza) al Foro Económico Mundial.
Sánchez ha estado en continuo contacto con el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha llegado a primera hora a la zona del siniestro tras descarrilar un tren Iryo e invadir la zona por la que circulaba un Alvia. Otros miembros del Ejecutivo ha cancelado igualmente sus respectivas agendas tras el accidente ferroviario que por el momento ha dejado 39 muertos y más de un centenar de heridos.
Durante una comparecencia de urgencia esta madrugada, Óscar Puente evitó apuntar a una causa concreta, pero subrayó que la vía fue renovada en el pasado mes de mayo. "No se puede especular si es por el material rodante o por las vías”, aseguró para concluir que es "raro y difícil de explicar" el accidente al ocurrir en una recta. Esta mañana señalaba que la cifra de fallecidos "es provisional".
