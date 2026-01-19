Extremadura
Vox niega un "portazo" a Guardiola pero le exige entrar en la Junta y aceptar las mismas condiciones que Pérez Llorca
El portavoz nacional de Vox, Juan Antonio Fúster, asegura que las negociaciones con el PP extremeño continúan, aunque con una pausa, y reitera la exigencia de entrar en el Gobierno de la Junta con una vicepresidencia
Vox niega un "portazo" al Partido Popular (PP) en Extremadura y a la presidenta en funciones de la Junta, María Guardiola, pero le deja claras sus exigencias, que pasan por entrar en el futuro Ejecutivo extremeño, como ya ocurrió en 2023, y por que la líder de los populares en esa comunidad autónoma acepte las mismas condiciones ideológicas de sus compañeros de filas en la Comunidad Valenciana, fundamentalmente en materia de renuncia al pacto verde europeo y en defensa del sector primario. Las mismas que permitieron al ex presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sacar adelante los presupuestos en 2025 y más tarde a Juan Francisco Pérez Llorca ser investido como su sustituto al final de año pasado.
El portavoz nacional de la formación de la extrema derecha, Juan Antonio Fúster, que evitó suspender su rueda de prensa semanal por la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), con cuyas víctimas empezó solidarizándose, dejó claro que "no hemos roto nada", cuando varias informaciones apuntaron a lo contrario durante toda la mañana del lunes. Fuentes del partido de Santiago Abascal explican que no hay cese alguno de las negociaciones con el PP de Extremadura, aunque sí una pausa de las mismas. "Esto es como cuando estás negociando la compra de un piso y ante el desacuerdo sobre el precio tanto el propietario como el potencial comprador se dan unos días para pensar", explican de manera gráfica.
Fúster dejó claro, además, que sigue en pie la exigencia planteada en su día por Abascal de entrar en el Gobierno de la Junta de Extremadura con una vicepresidencia de calado que coordine dos o tres consejerías. El portavoz nacional, que quiso precisar que ante la tragedia en la localidad cordobesa la cuestión extremeña era "importante pero secundaria", lanzó una voz de alerta al asegurar que "nosotros creemos que realmente alguien no quiere que entremos en ese gobierno". Y añadió que "realmente la señora Guardiola no ha entendido bien cuando nosotros dijimos que queríamos un cambio de políticas y las consejerías con presupuestos que hicieran posible ese cambio de políticas". "Ojalá atienda a razones, que lo entienda" le espetó a la presidenta extremeña.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Las primeras palabras del propietario del grupo Paraguas sobre sus planes para el edificio del histórico Logos de Oviedo: 'Será un proyecto muy bonito e ilusionante
- Intensa búsqueda en Cangas del Narcea: Guardia Civil, 112, vecinos y hasta cazadores peinan el concejo para encontrar a una mujer de 49 años que salió a hacer la compra y ya no volvió
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre en Langreo al dar marcha atrás: 'Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer y fíos
- Asturias tirita de frío con 7,9 grados bajo cero: estos son los dos puntos de la región que están entre los lugares más gélidos del país
- Fallece en Oviedo a los 84 años el catedrático de Matemáticas Marcial Fernández
- El Sporting de Gijón comienza ya las gestiones con el Zaragoza por Dani Gómez: las vías abiertas y las claves