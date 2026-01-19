Vox niega un "portazo" a Guardiola pero le exige entrar en la Junta y aceptar las mismas condiciones que Pérez Llorca

Vox niega un "portazo" al Partido Popular (PP) en Extremadura y a la presidenta en funciones de la Junta, María Guardiola, pero le deja claras sus exigencias, que pasan por entrar en el futuro Ejecutivo extremeño, como ya ocurrió en 2023, y por que la líder de los populares en esa comunidad autónoma acepte las mismas condiciones ideológicas de sus compañeros de filas en la Comunidad Valenciana, fundamentalmente en materia de renuncia al pacto verde europeo y en defensa del sector primario. Las mismas que permitieron al ex presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sacar adelante los presupuestos en 2025 y más tarde a Juan Francisco Pérez Llorca ser investido como su sustituto al final de año pasado.

El portavoz nacional de la formación de la extrema derecha, Juan Antonio Fúster, que evitó suspender su rueda de prensa semanal por la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), con cuyas víctimas empezó solidarizándose, dejó claro que "no hemos roto nada", cuando varias informaciones apuntaron a lo contrario durante toda la mañana del lunes. Fuentes del partido de Santiago Abascal explican que no hay cese alguno de las negociaciones con el PP de Extremadura, aunque sí una pausa de las mismas. "Esto es como cuando estás negociando la compra de un piso y ante el desacuerdo sobre el precio tanto el propietario como el potencial comprador se dan unos días para pensar", explican de manera gráfica.

Fúster dejó claro, además, que sigue en pie la exigencia planteada en su día por Abascal de entrar en el Gobierno de la Junta de Extremadura con una vicepresidencia de calado que coordine dos o tres consejerías. El portavoz nacional, que quiso precisar que ante la tragedia en la localidad cordobesa la cuestión extremeña era "importante pero secundaria", lanzó una voz de alerta al asegurar que "nosotros creemos que realmente alguien no quiere que entremos en ese gobierno". Y añadió que "realmente la señora Guardiola no ha entendido bien cuando nosotros dijimos que queríamos un cambio de políticas y las consejerías con presupuestos que hicieran posible ese cambio de políticas". "Ojalá atienda a razones, que lo entienda" le espetó a la presidenta extremeña.