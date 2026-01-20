El PP preside la Asamblea de Extremadura y Vox entra en la Mesa con una secretaría

Acuerdo in extremis para constituir la nueva Mesa de la Asamblea de Extremadura. El diputado del PP Manuel Naharro Torres ha sido elegido nuevo presidente solo con los votos de los populares, que finalmente han apoyado a Vox para que entre en el órgano rector del Parlamento ocupando la secretaría primera.

Manuel Naharro, elegido presidente de la Mesa de la Asamblea de Extremadura. / Javier Cintas

Domingo Expósito, también del PP, será vicepresidente primero, mientras que el socialista Eduardo Béjar ocupará la vicepresidencia segunda. Las secretarías serán para Betriz Muñoz Rodríguez (Vox), María Isabel Babiano (PP) y Francisco Llera (Unidas por Extremadura), después de esa concesión del PP a Vox y de que el PSOE y Unidas por Extremadura hayan pactado para asegurarse representación.

Mayoría del PP

De esta forma, los cuatro grupos parlamentarios ocuparán sillón en la Mesa, si bien el PP tendrá una clara mayoría ya que a los tres cargos que ocupará (frente a uno del resto de partidos) hay que sumar el voto de calidad que el Reglamento concede al presidente.

Naharro ha sido designado en segunda vuelta tras haber obtenido mayoría simple con los 29 votos de los populares, un resultado que ha vuelto a poner en evidencia las dificultades de las negociaciones con Vox para la investidura de María Guardiola.

Ángel Pelayo Gordillo, candidato de la formación de Santiago Abascal para este cargo, solo ha obtenido los 11 votos de su partido, al igual ha ocurrido con los nombres planteados por el PSOE (Blanca Martín, 18 votos) y Unidas por Extremadura (Nerea Fernández, siete).

Dos vueltas

En primera vuelta ninguno de los candidatos ha alcanzado la mayoría absoluta necesaria (33 votos), lo que ha obligado a repetir la votación conforme al Reglamento de la Cámara. El nuevo resultado ha confirmado la imposibilidad actual del bloque de derechas para articular una mayoría alternativa y ha dejado en evidencia el distanciamiento entre el PP y Vox, socios potenciales para la investidura.

La elección de Naharro se ha producido en una jornada presidida inicialmente por la Mesa de Edad, integrada por los diputados de mayor y menor edad, sin incidentes pero con un clima de evidente tensión política.

Octavo presidente

Naharro, que ya en la anterior legislatura ocupó una vicepresidencia en la Mesa, será el octavo presidente de la Asamblea de Extremadura. Sustituye a Blanca Martín, socialista que se ha mantenido durante los últimos 15 años en el cargo.

Será la segunda vez, desde la constitución del Parlamento autonómico en 1983, que el PP ocupe la Presidencia. En la legislatura de José Antonio Monago (2011-2015), este cargo recayó en Fernando Manzano.

Las vicepresidencias

Además de la Presidencia de la Mesa, el PP se ha alzado también con la vicepresidencia primera, que ocupará Domingo Jesús Expósito, quien fuera director general de Función Pública en la pasada legislatura.

Mientras, la vicepresidencia segunda recaerá en el socialista Eduardo Béjar, que ha recibido además de los 18 votos del PSOE, los siete de Unidas por Extremadura.

Tres secretarías

La sorpresa de la jornada se ha producido en la elección de las secretarías: el PP ha apoyado a la candidata de Vox con la cesión de 10 votos, dando así cabida a la formación de Santiago Abascal en el órgano rector de la Cámara.

Cabe recordar que en 2023, las desavenencias con el PP sumadas a la división de votos que hicieron PSOE y Unidas dejó a la formación fuera de la Mesa. Lo mismo ha podido ocurrir en esta ocasión, donde PSOE y Podemos han dividido sus 25 votos en 13 y 12, lo que habría dejado a Vox (11) fuera si el PP no le hubiera prestado esos 10.

Esto ha permitido que Beatriz Muñoz Rodríguez (Vox) haya accedido a la secretaría primera con 21 apoyos. Además de asegurarle la entrada en la Mesa, el PP le cede la secretaría primera, quedándose con la secretaría segunda, que ocupará María Isabel Babiano. La secretaría tercera, para Unidas por Extremadura, recae en Francisco Llera.