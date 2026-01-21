El juez cita como testigo al exdirigente del PSOE Gaspar Zarrías para aclarar si contrató a Leire para compensar servicios a Cerdán

El juez Arturo Zamarriego, que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por supuestas maniobras de presión a los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que intervienen en causas abiertas contra el PSOE, ha citado el próximo 16 de abril al histórico dirigente del PSOE de Andalucía Gaspar Zarrías en calidad de testigo. Responde así al requerimiento de la acusación popular ejercida en nombre del PP, que quiere aclarar si Zarrías pudo contratar a Díez de forma fraudulenta para realmente compensarla por los servicios que prestaba al que fuera número 3 del partido Santos Cerdán.

El auto de citación, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, detalla que la citación de Zarrías se produce "bajo apercibimiento que de no comparecer ni alegar causa legal se podrá imponer multa de 200 a 5.000 euros; y no constando su domicilio ni datos de filiación que permitan su consulta telemática a través del Punto Neutro Judicial".

También a petición del PP, el juez Zamarriego realizó el pasado 12 de noviembre una consulta de la vida laboral de Leire Díez, según da cuenta en este auto, que tiene fecha del pasado sábado, 17 de enero. También señala expresamente que cita a Zarrías "para que manifieste su relación personal con los investigados en esta causa" y aclare la contratación de la exmilitante por parte de su sociedad, Zaño Consultora.

Sin embargo, el instructor no ve útil "en este momento" ordenar la entrada y registro en la sede de empresa y tampoco accede a otras peticiones del PP, que pasaban por citar al exdirigente andaluz como investigado en la causa. Estas diligencias "dilatarían innecesariamente la instrucción, sin perjuicio de lo que se pueda acordar posteriormente a la vista del resultado de lo practicado", agrega.

Cinco meses en Zaño

Desde el PP se sospecha que la consultora Zaño, que contrató durante cinco meses a Díez -entre junio y octubre de 2014-- en realidad estaba compensando la labor de esta realizaba para el partido y reportaba a su ex número 3, Santos Cerdán. Es decir, que existen indicios suficientes para investigar el lobby de Zarrías porque mientras la exmilitante "percibía una retribución por supuestos servicios no acreditados procedente de una sociedad administrada por un exdirigente del Partido Socialista Obrero Español (...) se dedicaba a los asuntos indiciariamente delictivos que han motivado la incoación de este procedimiento", según detallaban los de Núñez Feijóo en el escrito de petición de diligencias.

No citará a Balas

En la misma resolución, el juez descarta llamar también como testigo en esta causa al mando de la UCO Antonio Balas, a quien Leire pretendía presuntamente perjudicar según un vídeo grabado en un despacho de abogados donde se celebraba una reunión a la que acudió la exmilitante socialista.

El jefe del Grupo de Delitos Económicos de la UCO, el comandante Antonio Balas, observa el material intervenido. EFE/Juan Carlos Hidalgo / Juan Carlos Hidalgo / EFE

En este caso, y en coincidencia con la Fiscalía, el titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid plaza número 9 señala que la comparecencia del mando del instituto armado "no se considera útil", pues no consta que Balas presenciara las reuniones en las que participó Leire ni que tenga conocimiento directo de las mismas.

En este procedimiento están personados Hazte Oír, Iustitia Europa, Vox y la Asociación de la escala de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional (ASESGC) que acusan de presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Zamarriego acumuló varias querellas y denuncias contra Díez a raíz de los en los vídeos que se la escucha hablar con empresarios con causas judiciales abiertas con el supuesto objetivo de buscar información comprometida contra el teniente coronel de la UCO Antonio Balas y el fiscal de Anticorrupción José Grinda, unas conversaciones que la exmilitante del PSOE enmarca en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado.

Personación rechazada

En otra resolución el magistrado ha rechazado inadmitir la personación que habían solicitado para ejercer la acusación particular el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Tampoco de Manuel Naveiro que como motivo de su perjuicio alegaba su "litigiosidad" con el fiscal Ignacio Stampa -que en la causa compareció como testigo-, ni de Manos Limpias. No obstante, el magistrado les señala que eso no significa que no puedan ejercer la acción popular.

Las peticiones de personación de Ábalos y de Koldo, ambas, "sustancialmente idénticas, se limitan a manifestar que han tenido conocimiento a través de los medios de la existencia de una serie de reuniones" en que Leire Díez "habría manifestado tener bajo su control la defensa jurídica de los denunciantes, investigados en otros procedimientos judiciales, con el supuesto objetivo de beneficiar al PSOE". Pero no se apoyan más que en noticias, por lo que, como argumentaba el fiscal, no pueden ejercer la condición de perjudicados.

Nuevos testigos

En una tercera resolución a la que también ha tenido acceso este diario el magistrado acepta tomar declaración como testigos a tres asistentes a reuniones mantenidas por Leire Díez y el empresario también imputado Javier Pérez Dolset. Se trata de Miguel Ángel Hernández, que ha sido citado para el 16 de abril, y Ángel Ausin Ibáñez y Javier Frutos, ambos previstos para el 24 de ese mismo mes. Su testimonio fue solicitado por la acusación que ejerce Hazte Oír, cuya querella dio origen al procedimiento seguido contra la considerada "fontanera" del PSOE.

El magistrado ha acordado su citación con el informe favorable del fiscal, que considera que su testimonio "puede esclarecer las reuniones controvertidas objeto de las presentes". También ha acordado que se aporte "la vida laboral y declaración del IRPF de los investigados desde el 1 de enero de 2021 hasta la fecha mediante consulta telemática a través del Punto Neutro Judicial".

Muchas de las otras diligencias solicitadas por la acusación ya han ido siendo admitidas por el magistrado, como la declaración de Cerdán, prevista para el próximo 2 de febrero. Las relativas a "años antes de la actuación delictiva investigada en estas actuaciones" han sido rechazadas por el juez, que considera que pueden ser "prospectivas". No obstante, deja la puerta abierta a acordarlas más adelante.

Noticias relacionadas

La que sigue pendiente de decisión por parte del titular de la plaza (antiguo juzgado) número 9 de Instrucción de Madrid es la petición de imputación del PSOE, al considerar "evidente que, al menos indiciariamente, la actuación de los investigados tiene el objetivo" de que el partido "se beneficie de determinada información para usar a su antojo, evitar la imputación en procedimientos judiciales de determinadas personas con él relacionadas y obtener así una ventaja electoral con respecto al resto de los partidos políticos principales en España". El magistrado quiere conocer la opinión de la fiscalía antes de pronunciarse al respecto, informaron fuentes jurídicas.