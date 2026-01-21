Los Reyes no se reunieron con los familiares de los desaparecidos para evitar romper la unidad política

Los Reyes decidieron no ver a los familiares de los desaparecidos del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) este pasado martes, porque los afectados pidieron que en esas reuniones no participaran dirigentes políticos. La Casa del Rey, según ha podido saber EL PERIÓDICO, creyó oportuno salvaguardar la unidad demostrada por las diferentes administraciones y rechazaron acudir a esos encuentros, pese al deseo de Felipe VI y de Letizia de reconfortar a los afectados por la tragedia.

La identificación de algunas de las víctimas ha tardado más de lo que esperaban algunos de los afectados, que estaban molestos por el retraso en el proceso de saber oficialmente si sus seres queridos habían fallecido o no. Esa supuesta tardanza llevó a algunas personas a quejarse abiertamente de la gestión de las autoridades, que en los primeros días tras el siniestro han trabajado en sintonía y sin críticas cruzadas, al contrario de lo que ocurrió después de la dana de València de 2024. Estos afectados mostraron interés en entrevistarse con el jefe de Estado y su esposa, pero insistieron en que no querían ver a los políticos de la Junta de Andalucía y el Gobierno central, una propuesta que la Zarzuela no aceptó.

Además, la Casa del Rey también tuvo en cuenta que, el lunes, cuando los asesores de Felipe VI estaban preparando el viaje, los servicios asistenciales en Córdoba les hicieron saber que los piscológos desaconsejaban que el Monarca y Letizia vieran a los familiares que no habían localizado aún oficialmente a sus seres queridos porque les podía generar mucha ansiedad. Pese a esa recomendación, varias personas solicitaron reunirse con el jefe de Estado y su esposa, algo que la Casa del Rey decidió no hacer teniendo en cuenta el riesgo de que enturbiara el entendimiento entre los dos principales partidos, PP (Junta de Andalucía) y PSOE (Gobierno central).