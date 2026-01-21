Menores
El Supremo rechaza la petición del Gobierno de Ayuso de paralizar el traslado de 12 menores no acompañados
El alto tribunal sostiene que ello provocaría "graves daños" dada la situación de "hacinamiento" en que se encuentran los jóvenes en Canarias
El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la Comunidad de Madrid de suspender el traslado de 12 menores extranjeros no acompañados (uno por cada acto impugnado) que debían llegar a la capital desde Ceuta y Canarias, tras lo acordado por las oficinas de extranjería dependientes de la Delegación del Gobierno en Ceuta y las Subdelegaciones en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
El cauce de impugnación elegido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es la vía de hecho que imputa al Ejecutivo de Pedro Sánchez por no haber dictado la norma que determine el número de menores que han de desplazarse a cada comunidad autónoma receptora. El tribunal contesta que la vía de hecho constituye una "actuación material", que no puede aplicarse a unos actos formales, de mero trámite, cuyo contenido se restringe a disponer la iniciación de un procedimiento administrativo.
Contradicción
El tribunal señala que la paralización del traslado de los menores, solicitada por Madrid, provocaría graves daños, punto en el que recuerda que, en su auto del pasado 25 de marzo, apreció que los menores extranjeros no acompañados se encontraban en Canarias en "un notorio estado de hacinamiento, en abierta incompatibilidad con el superior interés del menor que es de obligada salvaguarda por los poderes públicos".
“Si ahora acordamos la suspensión de las disposiciones tomadas por la Administración del Estado con el propósito de evitar esta situación, entonces no solo caeríamos en contradicción con nuestra anterior resolución, sino que facilitaríamos el mantenimiento de unas circunstancias que ya hemos considerado gravemente perjudiciales para los menores”, añade el Supremo.
Tampoco puede olvidarse, para el Supremo, la incidencia que en algunas comunidades ha tenido la entrada excepcional de menores en un corto periodo de tiempo. "La declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria en Ceuta y en Canarias supone que ha sido superada en tres veces la capacidad ordinaria de su sistema de protección y tutela de menores de edad extranjeros no acompañados. Sin duda, esta eventualidad ha afectado negativamente a las Administraciones autonómicas, que se han visto forzadas a dedicar especiales recursos asistenciales a los menores migrantes, medidas que deberían proseguir en caso de que esta Sala tomara la medida de suspender los procedimientos de traslado”.
El auto concluye que, "en definitiva, no son apreciables las condiciones necesarias para suspender la ejecución de los actos de iniciación de los procedimientos objeto del recurso, sin que quepa ahora pronunciarnos sobre otras cuestiones que afectan a la competencia de la Sala o a la adecuada calificación de la acción ejercitada por la actora".
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- El Águila Negra de Colloto echa el vuelo: comienzan las primeras obras para transformar la antigua fábrica de cervezas en el Edificio del Agua del Principado
- Cierra en Oviedo el último quiosco del Campillín: 'Esta zona fue el Bronx en su época; había paisanas que cruzaban en taxi
- Almada, sobre la situación de Cazorla con el Real Oviedo: 'Le hemos preguntado su opinión
- Asturias es Islandia por unos minutos: una tormenta solar tiñe de rojo, verde y amarillo el cielo de la región con las auroras boreales más impresionantes de los últimos 20 años
- La borrasca "Harry" se deja notar en Asturias, pero lo peor llegará el jueves por la costa con un aviso de "peligro importante"
- Atención conductores: corte de tráfico de diez horas en una de las arterias principales de Oviedo para el próximo domingo
- Colas en Decathlon tras tirar el precio de su nueva bicicleta eléctrica de montaña con más de 180 kilómetros de autonomía: ideal para carretera o monte